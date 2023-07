Nasser Al-Khelaïfi part au clash avec Kylian Mbappé

La conférence de presse de Nasser Al-Khelaïfi cet après-midi a mis le feu au Paris Saint-Germain. Le président du club champion de France a confirmé la rumeur du possible départ de Kylian Mbappé s’il ne prolonge pas son contrat cet été avec le PSG, qui n’accepte pas de le laisser partir gratuitement l’année prochaine.

La rumeur d’un transfert de Mbappé au Real Madrid circule avec insistance depuis plusieurs semaines. Le joueur a démenti l’information, mais du côté de la presse, l’annonce de son départ du PSG continue de faire parler, avec comme raison le fait qu’il n’ait pas signé un nouveau contrat avec Paris. À l’été 2024, l’international français sera un joueur libre et pourra partir gratuitement dans n’importe quel club, sauf que le PSG ne peut envisager une telle éventualité.

Le président du PSG met la pression à Mbappé !

Pour les dirigeants, il est évident que soit Kylian Mbappé prolonge son aventure avec le club après 2024, soit il sera vendu dès cet été avec une indemnité de transfert importante. Lors de la conférence de presse pour présenter le nouvel entraîneur parisien, Luis Enrique, Nasser Al-Khelaïfi a été interrogé par les journalistes sur le cas de son buteur et a confirmé cette rumeur d’une vente du joueur.

“Ma position est très claire. Je ne veux pas me répéter à chaque fois : si Kylian veut rester, on veut qu’il reste. Mais il a besoin de signer un nouveau contrat. On ne veut pas laisser partir gratuitement le meilleur joueur du monde. C’est impossible“, explique clairement Nasser Al-Khelaïfi sur la situation de Mbappé.

“C’est un club français. C’est sa ville. Il a dit qu’il ne partirait jamais gratuitement. S’il change d’avis aujourd’hui, ce n’est pas de ma faute. On ne veut pas perdre gratuitement le meilleur joueur au monde. C’est très clair. Je ne veux pas le répéter, merci. Vous avez ce que vous voulez maintenant”, précise ensuite le président du PSG.

Mbappé devra donc accepter dans les prochaines semaines une prolongation, sinon il sera vendu par les dirigeants du club, et le Real Madrid est en haut de la liste des équipes intéressées pour le recruter.

