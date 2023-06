Kylian Mbappé annoncé au Real pour 250M€

L’annonce a eu l’effet d’une bombe sur Twitter hier soir, le média PSG Community affirme le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid est en train de se concrétiser.

L’information est devenue virale sur le réseau social à l’oiseau bleu et ne devrait pas manquer de faire rapidement réagir le PSG et l’attaquant français.

Depuis la confirmation que Kylian Mbappé n’a pas prolongé son contrat avec PSG dont l’échéance est fixée à l’été prochain, la rumeur de son départ dès ce mercato persiste, même si le principal intéressé prétend le contraire et a réaffirmé son intention de poursuivre son aventure avec le club parisien lors de la saison à venir. La rumeur d’un départ de la capitale française vient de refaire surface avec un montant record.

Twitter devient fou à l’annonce de Mbappé au Real Madrid

“Je me résous seulement à jouer au PSG l’année prochaine, c’est ce que j’ai dit, il y a beaucoup de choses qui se passent durant une année, encore plus au PSG” a assuré Kylian lors du regroupement de l’équipe de France pour les matchs de qualification à l’Euro 2024 afin d’apaiser les rumeurs, mais son refus de prolonger son contrat n’aurait pas été apprécié à Doha. D’après les informations de PSG Community, l’Emir du Qatar se refuse à laisser partir gratuitement le joueur dans un an et se serait résigné à le vendre. Les propriétaires qataris auraient discuté avec les dirigeants du Real Madrid avec un accord de principe pour un transfert à 200 millions d’euros et 50 millions de bonus.

Une information d’un départ de Mbappé du PSG confirmée par Fabrizio Romano à Radio Marca, “Le Paris Saint-Germain souhaite vendre Kyllian Mbappe immédiatement”, a-t-il commenté.

Le récent départ de Karim Benzema semble avoir convaincu la Maison Blanche d’entrer en négociation avec le PSG. Selon le média, les discussions ont débuté ce mercredi entre Florentino Pérez et l’Emir du Qatar, l’offre totale s’est conclu jeudi à 250 millions avec bonus compris portant sur le nombre de matchs joués ainsi que l’attribution d’un Ballon D’or.

Le clan Mbappé devrait s’exprimer sans tarder sur cette information qui a déjà mis le feu à Twitter auprès des fans du PSG et du Real Madrid.

🚨🚨🚨EXCLU @PSGCOMMUNITY_ Kylian Mbappé et le PSG, c’est TERMINÉ! ❌ L’attaquant va rejoindre le Real Madrid dès cet été. L’Émir et Florentino Perez se sont mis d’accord pour un transfert de 250M€ (dont 50M€ de bonus). Toutes les infos exclusives: https://t.co/fTyJEHSpRx ◀️ pic.twitter.com/qWbTkvA5LG — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) June 22, 2023