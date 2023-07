Booba reprend encore les hostilités contre Kaaris

Sans aucune compassion pour ses déboires dans sa vie privée, Booba enfonce Kaaris face à une nouvelle plainte déposée contre ce dernier de la part de son ancienne compagne qui l’avait déjà accusé de violences conjugales.

Kaaris n’a pas la valeur d’un homme pour Booba !

Ces derniers jours, Riska a enchainé les bonnes nouvelles avec son triomphe sur scène au festival des Ardentes, l’annonce de la préparation d’un nouvel album et la programmation d’un concert à l’Accor Arena au mois de février prochain pour célébrer les 10 ans d’Or Noir dont la billetterie en ligne a affiché sold-out en 24 heures, tous les tickets ont trouvé preneur en une seule journée. Malheureusement, cette fin de semaine est plus compliquée et cela n’a pas échappé à son ennemi, B2O qui ne manque jamais une occasion de l’attaquer. La vie personnelle de Kaaris le rattrape encore fois et a fait la Une des médias ce vendredi 14 juillet 2023. D’après les informations révélées par le quotidien Le Parisien, son ex-compagne, Linda suite à une première plainte pour violences qui va les confronter au tribunal au mois de novembre prochain, vient de récidiver avec une autre plainte.

Cette fois-ci la jeune femme accuse Riska d’“abandon de famille”, elle affirme que le père de sa fille ne lui verse qu’aléatoirement sa pension alimentaire, les faits de “mépris de son ex-compagne et mépris des décisions de justice” sont dénoncés dans cette affaire. Selon le journal, Kaaris cumule plus de 5 000 euros de pension alimentaire à payer à son ex. L’auteur de Zoo n’a fait aucun commentaire sur les révélations de cette plainte, Booba s’en est chargé à sa place, comme souvent. “Kaaris même pas la moitié d’un homme“ jubile le DUC sur Twitter tout relayant des articles de presse sur cette affaire via ses comptes Twitter et Instagram avec plusieurs stories sur cette plainte en affichant des captures d’écran du procès-verbal.

