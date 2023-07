Kaaris a percé aux USA, il envahit les rues de New-York

Kaaris s’offre une grosse promotion aux Etats-Unis !

Cette année, Kaaris va célébrer les 10 ans d’un classique du rap français, son album “Or Noir“. Pour fêter cet événement, Riska sera présent lors du festival des Ardentes programmé ce jeudi 6 juillet au dimanche 9 juillet afin d’interpréter sur scène les extraits de ce projet devant son public.

Le premier volet d’Or Noir est incontestablement l’album du rappeur originaire de Sevran qui a le plus marqué les auditeurs de rap français. “Or Noir” est en effet un album mythique dans la discographie de Kaaris qui a lancé sa carrière lui permettant d’obtenir une plus grande notoriété.

Un album qui a marqué toute une génération d’auditeurs

Cet opus a permis au rappeur Sevranais de se révéler au grand public, et il a marqué l’histoire du rap français, comme d’autres classiques tels que “L’École du Micro d’Argent” d’IAM, “Mauvais Œil” de Lunatic ou encore l’album “Suprême NTM”. Ce projet de 17 titres avec les singles “Zoo“, “L.E.F” avec Booba, “Or Noir”, “Bouchon de liège”, “Paradis ou enfer” ou encore “Bizon” a connu une réédition sortie quelques mois plus tard, au mois de mars 2014 avec 11 nouveaux titres dont les morceaux “S.E.V.R.A.N”, “Chargé” et “Sombre”.

Paru le 21 octobre 2013, le projet certifié disque de platine aura dix ans en fin d’année. Kaaris a fêté cet anniversaire en concert le 2 juillet, un show au Festival Yard Land puis il va poursuivre l’initiative ce 7 juillet en Belgique au festival des Ardentes. En attendant, Riska s’est offert une publicité internationale aux États-Unis avec une immense affiche de l’album “Or Noir” dans les rues de New-York à Times Square.

KAARIS à Times Square pour les 10 ans de son album classique « OR NOIR » ! 🔥🇺🇸 pic.twitter.com/cgeZ6ftCIV — Midi/Minuit (@midiminuit__) July 1, 2023