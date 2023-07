Damso invite sur scène son fils Lior, “il a flippé”

Magnifique scène ente Damso et son fils Lior invité sur scène en plein concert lors de sa prestation au Dour Festival le week-end dernier.

Séquence émotion, le fils de Damso impressionné par le public

La semaine dernière, en Belgique, s’est déroulé le Festival de Dour qui a attiré plus de 240 000 festivaliers lors des cinq jours de programmation toujours aussi éclectique. L’événement a rassemblé les fans de musique électronique, de rap, d’indie, de rock, de reggae et de courants musicaux alternatifs. Pour la scène du rap francophone, plusieurs têtes d’affiche étaient présentes, comme Orelsan, PLK (qui s’est cassé un doigt après une chute), Damso et Lorenzo pour la dernière tournée de sa carrière de rappeur, ainsi que Coely, Tiakola, DI-MEH, Meryl et So La Lune. La scène hip-hop a été marquée par un moment d’émotion lorsque Lior, âgé de six ans, a eu l’honneur de rejoindre son père Damso pendant sa performance.

Depuis la naissance de son fils, Damso est un papa comblé et il l’a d’ailleurs fréquemment mis en avant dans sa musique. L’ancien membre du 92i a saisi l’occasion de son concert au Festival de Dour pour présenter Lior au public en interrompant quelques minutes sa performance. Cette scène a suscité des réactions parmi les personnes présentes et a été relayée sur les réseaux sociaux pour apprécier ce beau moment entre le père et son fils. “Maintenant, il y a quelqu’un, on était dans le van. Il s’appelle Lior et il a dit qu’il voulait monter sur scène”, décrit Damso au début de la séquence, puis ajoute : “Il a dit qu’il va vous dire bonjour”. Le garçon apparaît sur scène, intimidé par la foule, accompagné d’un ami, puis quitte brusquement la scène en courant. “Faites du bruit pour Marvin et Lior s’il vous plaît”, commente le chanteur aux spectateurs, avant d’avouer : “il a flippé”.

🥺DAMSO a fait monter son fils Lior sur scène à Dour pic.twitter.com/rpaHs1XtRf — RAPLUME (@raplume) July 16, 2023