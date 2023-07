PLK chute de la scène et se blesse

Décidément, PLK vient encore de subir les aléas de la vie d’artiste sur scène lors de son dernier au Dour Festival, après avoir déjà failli prendre feu au début du mois de juin en plein show, il a chuté pendant sa performance scénique.

PLK se casse un doigt et évite le pire !

La saison estivale des festivals a commencé au début de mois de juillet et les rappeurs français enchainent les concerts. PLK était de passage ce vendredi au Dour Festival avant de poursuivre sa tournée de l’été puis de finir l’année avec des concerts dans toute l’Europe, aux Pays-Bas à Amsterdam, en Italie à Milan, en Espagne à Barcelone et Madrid, en Angleterre à Londres, en Allemagne à Berlin puis en Pologne à Warsaw. “Ça fait longtemps que je veux rendre visite aux supporters qui m’écoutent de l’étranger. Première tournée internationale ! Ouverture de la billetterie vendredi à 10h, lets go” a-t-il annoncé il y a deux jours sur Instagram.

Avant de remonter sur scène, PLK va devoir prendre soin de sa main. En effet, pendant son dernier concert, le membre du groupe Panama Bende a trébuché de la scène et a chuté. Heureusement, un membre du service de sécurité a tenu l’artiste pour éviter le pire. Cependant, il a tenté de se rattraper avec sa main libre, l’autre tenant le micro et s’est blessé au doigt. Même s’il a terminé sa prestation, l’auteur de “Enna” a ensuite expliqué s’être cassé le doigt lors de cet incident en publiant une photo de sa main avec un bandage pour soigner la blessure. “Moi, je crois que je me suis cassé le doigt, mais ça va le faire“ a-t-il confié au public pendant son passage sur scène après sa chute.

“Merci Dour” a commenté PLK avec un émoji mort de rire sur ses réseaux en postant le cliché de sa main bandée. C’est le second accident scénique pour le rappeur en l’espace de quelques semaines après être passé proche de se faire brûler, touché par les flammes, des effets pyrotechniques pour l’entourer pendant son show. Il devra faire plus attention à l’avenir afin d’échapper à une autre mésaventure de ce type.

PLK qui tombe pdt son set à Dour 🥲🥲 @PLK75 donne des updates de ton doigt pic.twitter.com/BHenOMxskQ — auri🍡 (@letsellygetme) July 14, 2023