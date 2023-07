Josas présente “En faisant de l’art” issu la BO des Déguns 2

Apres la sortie de ses deux titres « E.T » et « Giboulée » sorti au printemps, Josas est de retour en grande pompe avec un nouveau single et clip « En faisant de l’art », extrait de la B.O du film Les Déguns 2.

Il suffit de voir la réaction de Fianso lors de son live sur Skyrock, Planète Rap, pour comprendre qu’en découvrant Josas, on est tout de suite piqué ! Et avec ses regards caméra affirmés malgré sa nonchalence, on comprend que Josas ira loin !

Son univers décalé, avec déhanché, éventail et mélodie ultra-efficace, accompagne à merveille le film des humoristes Les Déguns. Avec ce nouveau titre on continue de découvrir ce que Josas fait de mieux : Couplet rappé, refrain chanté, bourré de gimmicks avec des mots espagnols, des R roulés, des mots quasi criés et un artiste avec une gestuelle et un univers dejà bien marqué.

Rappeur lyonnais, Josas sort son premier titre et clip « Covid » et passe le million de vues. On découvre alors sa formule couplet rappé, refrain chanté, bourré de gimmicks avec des mots espagnols, des R roulés, des mots quasi criés et un artiste avec une gestuelle et un univers dejà bien marqué. Cet unvivers il le développe au fil des ses titres et clips, qui passent les millions de vues, comme : « Andale », « Khamsa », « Mi bandida ». Parsemés de paroles soit absurdes, soit très piquantes, comme « Si j’ai besoin de rien bah j’t’appelle » dans « Eh Oh » (live Planète Rap) ou « J’éspère que t’as des arguments en béton, c’que t’as fait c’est pardonnable” dans “UEFA ».

À cela s’ajoute dans ses clips et ses prestations lives une gestuelle debridée avec un déhanché dont lui seul a le secret et son éternel éventail ! Les thèmes sont street et parlent de débrouille et de la vie avec les potes et abordent aussi toute la palette des relations humaines et des sentiments, la trahison, l’amitié.. et l’amour !! Son thème de prédilection, « J’aime ton boule en pyjama – me gustas tu – J’t’aime au lite, à la cama – me gustas tu – Et même quand j’en ai trop marre – me gustas tu » avec le titre « Mi bandida », dont le clip est à 5 millions de vues.

Au printemps 2023, il sort coup sur coup deux nouveaux clips « E.T » et « Giboulée ». Bref, un univers complet qui fonctionne dejà bien qu’il reste encore discret sur les réseaux et en médias. Josas enchaine en grande pompe ce 25 juillet avec le single et clip « En faisant de l’art », extrait de la B.O du film Les Déguns 2.