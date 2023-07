Booba valide le clash de 404Billy contre Rohff sur l’affaire Nahel

Booba soutient le rappeur 404Billy, qui vient d’adresser un gros tacle contre Rohff sur le fait de s’être affiché avec la mère de Nahel après le décès tragique de son fils. L’artiste originaire de Villiers-le-Bel vient de présenter son nouvel EP dans lequel il fait référence la bavure policière survenue à Nanterre le 27 juin 2023.

404Billy attaque Rohff, Booba réagit !

L’affaire a agité les médias pendant plusieurs semaines. Fin juin, un jeune homme de 17 ans a été abattu par un agent de police suite à un délit de fuite lors d’un contrôle routier dans la ville de Nanterre. Au moment des faits, de nombreux rappeurs ont affiché leur soutien aux proches de la victime et ont soutenu la mise en place d’une cagnotte. Rohff, de son côté, s’est mobilisé : il a participé à la marche blanche en hommage à Nahel avant de réconforter en personne la mère de l’adolescent décédé pour lui apporter sa force dans cette difficile épreuve, tout en diffusant sur ses réseaux les images de cette rencontre. Ce geste a suscité la réaction de 404Billy dans l’un de ses nouveaux morceaux et n’a pas échappé à Booba.

L’artiste notamment connu pour sa collaboration avec Damso sur le single “RVRE” vient de sortir un EP de 3 titres nommé “Mr.AAA” dont les paroles du morceau “​​authenticité.” ont interpellé les auditeurs. “Là où tu t’fais assassiner par un keuf à dix-sept ans. Où tout le monde surfe sur ta mort pour jouer les dissidents. Où des stars snappent avec ta mère pour prouver qu’ils sont là. S’affichent fièrement avec ta mère sous l’bras” chante 404Billy dans son texte retranscrit par le site Genius. Le rappeur dénonce le fait que selon son opinion, certaines personnalités utilisent le décès de Nahel pour obtenir de la visibilité dans les médias et sur les réseaux, mais sans s’engager réellement dans la lutte contre les bavures de la police et cite l’exemple de s’afficher avec la mère de la victime comme l’a fait fait Rohff en évitant toutefois de citer directement son nom.

Booba s’est empressé de relayer l’extrait de cette chanson avec le passage faisant référence à Nahel, tout en affichant les paroles du titre ainsi que la légende “404 Billy parle de Nahel et de Rohff dans son dernier”. Il n’a ajouté aucun autre commentaire. Housni avait d’ailleurs subi de nombreuses critiques pour son geste et s’était expliqué face à ses détracteurs qui l’ont notamment traité d’opportuniste. Il s’est justifié en affirmant vouloir “pointer cette énième bavure policière” et lutter contre l’extrême droite. “Il fallait montrer qu’elle n’était pas seule, je chante tout ça depuis génération sacrifiée. Voilà pourquoi on n’arrive pas à se faire entendre et faire le contrepoids contre l’extrême droite”, avait-il particulièrement déclaré.