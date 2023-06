Rohff soutient la mère de Nahel à la marche blanche et se justifie

Rohff fait partie des artistes qui ont tenu à apporter du soutien et du réconfort la mère de Nahel dans cette épreuve insoutenable suite au décès tragique de son fils. Le rappeur du 94 s’est mobilisé ce jeudi à l’occasion de la marche blanche de Nanterre et a partagé ce moment avec ses fans sur les réseaux.

Depuis mardi, les messages des rappeurs français face aux images de la mort de Nahel abattu par un policier à Nanterre se sont multipliés pour s’indigner de cette bavure policière et soutenir les proches de la victime. Rohff a décidé d’aller encore plus loin dans sa démarche et a participé à la marche blanche. Lors de cette manifestation, Housni a rencontré la mère du jeune homme pour lui apporter un peu de réconfort et échanger avec elle.

Rohff demande justice pour Nahel !

D’après la presse, plus de 6 000 manifestants ont rejoint cette marche blanche débutée à la cité Pablo Picasso de Nanterre jusqu’à la préfecture de la ville pour réclamer que justice soit rendue dans ce drame avec des slogans comme “Plus jamais ça” et “Justice pour Naël”. Présent sur place comme d’autres rappeurs dont Sadek, Mokobé, Médine et Dinos, Rohff a décidé d’apporter en personne son soutien à la famille de Nahel.

Dans une séquence publiée sur les réseaux, la mère de Nahel remercie Rohff pour le soutien et ils espèrent que l’adolescent de 17 ans va trouver la paix. “Le peuple est avec toi Mounia.Ça fait mal. C’est trop pour une Maman. Justice pour Nahel“, commente Housni. Après la marche blanche, aux côtés d’Assa Traoré, l’artiste originaire de Vitry s’est rendu chez Mounia pour lui apporter de la force dans cette difficile épreuve et discuter avec elle. Dans une autre vidéo, avec Yassine Belattar, Housni justifie aussi les raisons de sa présence à la manifestation et de sa mobilisation.

Très investi, Rohff a aussi fait le relai cette semaine du témoignage d’un des passagers du véhicule conduit par Nahel, dans ce message le jeune homme décrit sa version des faits du drame et fustige le comportement du policier, auteur du tir mortel.

Le peuple est avec toi Mounia.Ça fait mal. C’est trop pour une Maman. #justicepourNahel✊🏽 pic.twitter.com/KvQJwVL2Yj — ROHFF (@rohff) June 29, 2023

Après la marche blanche le rappeur @rohff est venu chez Mounia la maman de Nahel pour lui apporter son soutien. Assa Traore est aussi présente. pic.twitter.com/4VCHTbYY6g — Taha Bouhafs (@T_Bouhafs) June 29, 2023

Yassine Belattar et @rohff présent à la manifestation expliquent la raison de leur présence : pic.twitter.com/GrydZamZI3 — Taha Bouhafs (@T_Bouhafs) June 29, 2023