Naps et Lynda, c’est officialisée

La nouvelle connexion entre Naps et Lynda est validée !

Le nouveau featuring entre les deux artistes fait suite à la parution du dernier album de Naps baptisé “En temps réel” paru au mois d’avril sur lequel figure le tube “C’est carré le S” avec Gazo et Ninho (32 millions de streams) ainsi que le hit “La danse du roro” en compagnie de Koba LaD et Mas (10 millions de streams). Pour continuer d’ambiancer ses fans cet été, le rappeur marseillais vient de collaborer avec Lynda pour donner le top départ de la saison estivale avec le clip « V8 ».

Naps et Lynda unis !

Avec la sortie de “V8” en featuring avec Lynda pour Amazon Music Original, Naps présente une collaboration inédite produite par Bersa accompagnée de son visuel. Ce morceau plus qu’entrainant, est mis en images dans une ambiance estivale au bord de la mer, yatch party, cocktails, bouées et jet ski sont au rendez-vous de clip haut en couleur qui ne donne qu’une seule envie : s’évader le temps d’un morceau et d’un été. “T’es mon bébé t’es mon amour” reprend l’auteur de la Kiffance dans le refrain de son couplet.

