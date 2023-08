Voici comment Ninho a dépensé son 1er gros salaire de rappeur

Ninho a rencontré Mike Maignan pour interview croisée inédite accordé à ESN Talks. Les deux hommes ont parlé de leurs parcours et décrit la mentalité qui les a menés au succès qu’ils connaissent aujourd’hui.

De ses débuts en centre de formation au Paris-Saint-Germain pour le gardien de but de l’AC Milan et de ses premiers freestyles pour le rappeur, les deux champions ont connu une belle ascension ces dernières années. Ils se sont confié sur leurs prochains objectifs dans les mois à venir et sur la force intérieure pour aller toujours plus haut avec plusieurs anecdotes dont celle de Ninho ses dépenses avec son premier gros chèque obtenu grâce à la musique.

Ninho révèle ce qu’il a fait de ses premiers revenus !

“J’étais à moins je ne sais pas combien et on m’a proposé un chèque de ouf” décrit pour commencer NI qui révèle avoir touché son premier gros chèque à l’âge de 18 ans alors qu’il était au plus mal financièrement : “Tu vois, à 18 ans, on te dit que “tu vas signer pour tant”. Tu es en mode “Wow quand même”. À 18 ans, tes potes, ils n’ont pas coffré autant et ça veut dire que toi, tu reçois ça d’un coup. Et tu passes de ça à ça.”.

Ninho confie ensuite ne pas avoir flambé avec ses revenus de la musique et a préféré investir dans son travail, même s’il a beaucoup dépensé au début. “On n’a pas l’éducation financière, donc tu claques beaucoup jusqu’au moment où tu ne connais pas les temps de revenus de la musique.” explique-t-il avant de poursuivre, “Tu vois, la musique c’est tous les six mois. La SACEM, c’est tous les six mois, ça tombe. Et là, si t’as généré, t’as généré, si tu n’as pas généré, il faut attendre encore”.

Le rappeur parisien a décidé de mettre son argent dans ses clips puis dans la production de son album : “Au début, j’ai dépensé un peu d’argent, puis j’ai payé mes clips. J’ai redonné un peu d’argent pour financer mon album, tellement je voulais que ce soit carré.”. Un investissement judicieux pour Ninho qui a réussi à lancer sa carrière dans la musique devant le recordman en France des certifications : “Au final, ça a marché. Heureusement, j’ai investi sur moi, donc c’est ça la première vraie dépense que j’ai faite, je pense. Redonner l’argent qu’on m’avait donné pour me produire tout en sachant que cela peut ne pas marcher.”.

