Rohff tacle Booba : “Il n’est pas des nôtres, je l’ai toujours su”

Dans un long message publié sur son compte Twitter, Rohff a réagi à la dernière déclaration de Booba en assurant que la police n’est pas respectée en France, des propos repris par des partisans de l’extrême droite et déformé à leur profit, ce qui a indigné le rappeur du 92i avant de pris à partie par Housni.

“Ils sortent une phrase de son contexte pour la tourner à leur avantage… Tellement désespérés.”, a commenté Booba sur la reprise de ses propos par Eric Zemmour et Jean Messiha avant de susciter la réaction de Rohff dans son dernier tweet. “Oh le fumier « Phrase hors contexte » il a dit. On dirait une interview de Messiha. Ça fait un peu beaucoup bezef too much de hors contexte non ? Faut alourdir les peines de pri.son ? C’est donc ça ta réponse aux bavures ? Bolloré, Zemmour, Messiah, Odoul, il manque qui dans le jeu des 7 familles RN ? Ton maître DiCaprio ? T’as eu peur des coups de ceinture ? Pourquoi ce silence pendant les émeutes ? Il attendait les instructions de ses maîtres à penser qui l’ont protégé et pistonné. C’est pour ça qu’il manque de respect à tout le monde, ils lui ont donné carte blanche.” déclare tout d’abord le rappeur du 94.

Rohff a beaucoup de choses à dire sur Booba !

“En réalité, les pieds de jazz, la chirurgie de Ghennam et la vie de Poupette l’intéressent plus que les bavures. Retourne follow tes ex-influenceuses comme un gossip, tu ne connais rien de notre jeunesse et de ce qu’elle subit. Tu as ni le cœur, ni les coui**es d’assister à une marche dans ton propre département du 92 sans sécurité comme j’ai fait. Il est juste bon qu’à sucer Nanterre pour clipper c’est tout. Il n’est pas des nôtres, je l’ai toujours su.”, poursuit Rohff pour remettre en cause la légitimité de son rival dans le rap français.

“Les plus faibles d’entre nous t’ont donné du crédit, car tu as réussi à les acheter et les aveugler avec tes tours de magies, sacré Elie Kopperfield. Tu sais que je t’ai démasqué donc tu as essayé de me détruire par tous les moyens car Rohff te fait barrage devant les quartiers, mais aujourd’hui, tu ne peux plus tenir ton mensonge. Mr le refoulé des quartiers après 25 ans de tentative d’intégration, mais en vain. Tu représentes enfin les tiens de manières décomplexées. Ça doit te faire du bien d’être enfin toi-même et à ta place non ? Tu souffles.” enchaine Housni très inspiré pour s’en prendre à Booba.

“Ne te braque pas Élise Yaffa, je sais que tu trouveras une pirouette, tu feras encore semblant de défendre une noble cause pour faire diversion, ils oublieront comme d’hab, mais moi, tu ne m’auras jamais. Tu n’as ni les armes, ni le talent, ni la légitimité pour couper le cordon entre le peuple et Rohff. Ma Parole d’homme et mes valeurs passent avant le business et la musique. On n’est pas des vendus nous, tu le sais. Tu es cuit ici.”, conclut Rohff dans son message qui pour le moment n’a pas suscité de réponse de la part de Booba mais qui ne devrait tarder.