Booba se défend après ses propos sur l’affaire Nahel qui font débat

Dans sa dernière interview, Booba s’est exprimé pour la première sur le décès tragique du jeune Nahel à Nanterre au mois de juin suite à une bavure policière et sa déclaration fait débat depuis quelques jours, il a donc décidé de prendre la parole pour remettre en place ses détracteurs.

Booba se fait rare dans la presse et même s’il n’a aucune actualité particulière en ce moment, le rappeur originaire de Boulogne-Billancourt vient d’accord un entretien au journal Le Progrès dévoilé le 6 aout. L’ancien membre du groupe Lunatic se confie sur divers sujets comme Jul, le meilleur rappeur de la nouvelle génération, l’affaire Nahel ainsi que sur l’actualité politique en France concernant les émeutes avec des propos qui n’ont pas manqué de faire réagir.

Booba réagit après sa déclaration sur les forces de l’ordre !

“C’est catastrophique, les gilets jaunes, la réforme des retraites, les lois sont votées à huis clos, les Français se lèvent et subissent. Je n’ai jamais voté, quel choix entre la peste ou le choléra, les gens sont désespérés.”, explique tout d’abord Booba avant de parler de la bavure policière ayant causé la mort de Nahel et des émeutes qui en ont suivi : “Elles sont à la fois l’expression d’un mal-être, d’un ras-le-bol, de l’ennui en banlieue, de la situation financière et d’un abcès qui avait besoin de péter.”.

D’après Booba cet incident est déclenché par l’expression d’un mal-être général de toute une partie de la population en France et constate ensuite que les agents de police ne sont pas respectés dans le pays, à la différence par exemple des États-Unis. “Je pense surtout que la police, le système judiciaro-carcéral, et plus globalement l’État, ne se font pas respecter.“, décrit le rappeur du 92i avant de donner son avis sur les émeutiers, “ils se sont défoulés et savent très bien que ça ne résoudra rien, c’est histoire d’exister.”.

“Les jeunes n’ont pas peur de la police, l’État est beaucoup trop mou et faible. Les peines de prison sont trop légères et surtout rarement appliquées, les policiers sont discrédités. Aux États-Unis, c’est loin d’être parfait, mais tu ne défies pas la police” conclut Booba. Des mots qui ont suscité des nombreuses réactions comme celle de Julien Odoul qui s’en est pris au DUC. “Quand @booba devient le duc de Beauvau !” a-t-il tweeté pour se moquer de Kopp qui en réponse a relayé un tweet de Zemmour avec le message : “Ce qui est inexcusable, c’est un Président qui, par lâcheté, condamne ainsi un policier sans la moindre forme de jugement et donne raison aux émeutiers.” et la réaction d’un internaute qui constate que l’extrême droite imagine que B2O est de leur côté.

“Ils sortent une phrase de son contexte pour la tourner à leur avantage… Tellement désespérés“ s’est défendu Booba pour remettre en place ceux qui ont tenté d’utiliser ses propos à leur profit en les déformant.