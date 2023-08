Francis Ngannou : Mike Tyson révèle pourquoi il l’a entrainé

Avant son très attendu retour sur le ring pour défier Tyson Fury, Francis Ngannou s’est bien entouré pour se préparer aux mieux à cet événement, il a décidé de s’entrainer avec la légende de la boxe, Mike Tyson. Ce dernier a confié pourquoi il a accepté cette proposition.

Voici l’explication de Mike Tyson sur son choix de soutenir Francis Ngannou !

Après avoir laissé sa ceinture de champion de l’UFC pour rejoindre, comme Cédric Doumbé, la PFL (Professional Fighters League), Francis Ngannou s’apprête également à se battre contre Tyson Fury dans un combat de boxe anglaise au mois d’octobre prochain lors d’un face à face qui se déroulera en Arabie Saoudite. Le camerounais a fait le choix d’être aidé pour ce duel par Mike Tyson qui a accepté sa requête de le coacher.

Pendant longtemps, Mike Tyson n’a pas souhaité rejoindre l’équipe d’un boxeur, mais Francis Ngannou a réussi à le convaincre de changer d’avis pour ce défi. Le célèbre boxeur américain s’est exprimé sur la raison de son changement de position dans un entretien pour le média ESPN. “Je suis vraiment reconnaissant envers Francis et son clan de me permettre de les accompagner pour ce rendez-vous et d’avoir placé leur confiance en moi pour qu’il devienne champion poids lourds”, a tout d’abord déclaré Iron Mike à ce sujet.

“Je tenais à ce que les gens sachent que je ne fais pas ça pour l’argent. Tout ça n’a rien à voir avec l’argent”, se justifie ensuite Mike Tyson dans cette interview sur sa décision d’entrainer Francis Ngannou. “Je fais ça pour rendre le Cameroun fier”, précise l’ancien champion avant d’ajouter, “Francis est la plus grande star là-bas, il contribue beaucoup au développement du pays”. “Ils ont besoin d’avoir un champion des poids lourds qui les représente. Et j’estime qu’il est l’homme capable de le devenir”, conclut Kid Dynamite.

À suivre aussi : Francis Ngannou se moque de la déroute de Ciryl Gane, sa réaction est magique