Cédric Doumbé sans concession sur Jordan Zébo, “un combat facile”

Avec son franc-parler habituel, Cédric Doumbé a donné son avis au sujet de son prochain adversaire au PFL Paris le 30 septembre, Jordan Zébo dans un entretien exclusif accordé à RMC Fighter Club cette semaine. Selon le combattant français de MMA, il devrait triompher sur le ring pour ses débuts en Professional Fighters League et il fait monter la pression avant l’événement.

L’ancien champion de kickboxing va enfin faire ses premiers pas en PFL à la fin du mois prochain et le nom de son adversaire est désormais connu. Il s’agit de Jordan Zébo membre du MMA Factory d’un certain Fernand Lopez, invaincu dans l’octogone avec quatre victoires en autant de combats. En attendant cet événement, Cédric Doumbé a donné son opinion sur son rival et il semble très confiant avant cet affrontement.

L’avis tranché de Cédric Doumbé sur Jordan Zébo !

“Il est impressionnant physiquement, il a des takedowns de fou. Il est très balèze. On ne va pas se mentir. C’est beau de faire des takedowns sur des mecs inconnus.”, explique tout d’abord Cédric Doumbé concernant Jordan Zébo avant d’être moins élogieux envers ce dernier et de prédire sa victoire, “Mais là, c’est différent. Les mecs, il ne les garde pas au sol. Sa boxe, n’en parlons pas. Moi, je me dis que c’est un combat facile. Je vais gagner.“.

Cédric Doumbé décrit ensuite comment il imagine que le combat va se dérouler, “Je sais ce qu’il va faire. Il va venir avec 1 ou 2 coups de poings pour préparer ses amenées au sol. Jordan, je sais que je vais le faire souffrir. Je sais que je peux rester au sol avec lui et qu’il ne va pas tenir. Quand j’imagine le combat, je me vois en ground and pound en train de le marbrer.”.

Une déclaration que Zébo ne devrait pas apprécier alors que Doumbé a plus à perdre dans ce combat qu’à gagner et ce face-à-face sera un vrai test pour lui. “J’ai réclamé ce combat, j’ai supplié. Le story-telling, il est super, il y a Lopez derrière. (…) Il y avait une petite niche de personnes qui disaient que je prenais des peintres. Ça me piquait un peu. Donc quand j’ai eu cette occasion, je me suis dit, c’est magnifique, je vais leur montrer.”, a-t-il ajouté sur le choix de son adversaire.

