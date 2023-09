Grand Corps Malade : Reflets, nouvel album le 20 Octobre !

Au départ, l’idée traversait l’esprit de Grand Corps Malade d’intituler l’album « Portraits » au pluriel. Il envisageait que chaque chanson représente le portrait d’une personne, d’une chose, ou d’un lieu spécifique. Cependant, au fil du temps, cette notion a évolué, aboutissant finalement au choix du titre « REFLETS ».

Ce titre représente pour lui une opportunité d’explorer la réflexion de la société, de capturer l’esprit d’une époque, de saisir les éléments qui nous entourent. Cette approche ouvre la porte à de nombreux thèmes traiter dans l’album. Le regard des uns sur les autres, de notre propre reflet dans le miroir ou dans les yeux des autres.

« Plus mon texte est perso, plus je parle de moi

Plus je parle de vous, c’est étrange

C’est un drôle de système, c’est une drôle de loi

Je crois que nos reflets se mélangent

J’sais plus si c’est vous qui m’avez inspiré

J’sais plus qui est l’miroir de l’autre

J’écris sur ce doute et cette ambiguïté

C’est pour ça que mes chansons sont les vôtres »