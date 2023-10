Newcastle – PSG en streaming direct live

Newcastle vs PSG, suivez le match en live, comment suivre le match en direct streaming légal sur Canal Plus. Ce soir à St. James’ Park, c’est la seconde journée de la Ligue des Champions 2023/2024. Le Paris Saint-Germain va tenter de faire mieux lors de la précédente édition de la compétition et peut compter sur l’actuel meilleur buteur de Ligue 1 face au club anglais, Kylian Mbappé avec 7 réalisations.

Le début de saison dans le championnat France de ligue 1 a été un peu compliquée pour le Paris Gain-Germain. Le champion de France en titre occupe seulement la 5ème place du championnat de France avec 12 points (3 victoires, 3 nuls et une défaite) mais n’est qu’à deux points du leader monégasque. En ligue des champions, les joueurs de Luis Enrique ont bien débuté la saison avec une première victoire au Parc des Princes face à Dortmund sur le score de 2 buts à 0. Le PSG peut et espère frapper un grand coup à Newcastle ce soir en Angleterre en cas de victoire.

La composition d’équipes du Pars Saint-Germin (4-3-3) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez – Dembélé, Ugarte, Zaire-Emery – Kolo Muani, Ramos, Mbappé. La composition d’équipes de Newcastle (4-3-3) : Pope – Trippier, Schär, Lascelles, Burn – Longstaff, Tonali, Guimaraes – Almiron, Isak, Gordon.

Vous pouvez suivre en direct légalement à partir de 21h le match avec une souscription à l’offre en ligne de Canal Plus qui est le diffuseur du match Paris Saint-Germain vs Newcastle en streaming légal et en haute définition en France.