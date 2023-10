Le message fort de NOS pour la paix entre Israël et Palestine

Quelques jours après sa première prise de parole, N.O.S est encore sorti du silence pour faire passer un message suite aux récents événements dramatiques à Gaza. La guerre entre Israël et la Palestine a repris, les rappeurs se mobilisent pour un cessez-le-feu et prônent un appel à la paix dans les différentes réactions sur les réseaux sociaux. Le membre du groupe PNL vient de s’exprimer une seconde fois sur ce conflit pour adresser un long message.

Après les propos de son frère Ademo concernant le conflit israélo-palestinien, N.O.S s’est confié une seconde fois sur cette guerre qui rend la situation de plus en plus cauchemardesque au Moyen-Orient et qui a déjà fait des milliers de morts parmi la population civile depuis la première attaque du Hamas le 7 octobre dernier. Le rappeur du groupe PNL tente d’utiliser son influence pour faire part d’une prise de conscience en faveur de la paix.

L’appel à la paix de NOS !

« Salam salut à tous, paix et liberté sur vos proches et vous », commence à écrire N.O.S au début de sa publication Instagram, avant de poursuivre sur le massacre d’innocents civils. « On assiste à une agression massive, pas seulement envers des civils palestiniens innocents, mais aussi envers des enfants, des mères et pères innocents. C’est une agression envers toute l’humanité, et pour l’amour de l’humanité, j’espère que nous sommes nombreux à ressentir ce sentiment d’agression, de violence, d’injustice, de douleur, au plus profond de nos cœurs. ». Le rappeur déplore ensuite que les droits de l’homme ne soient pas respectés et que rien ne soit fait pour stopper cette guerre : « Les droits de l’homme sont bafoués en toute impunité, sous nos yeux, impuissants, et c’est d’autant plus inquiétant pour la paix, la liberté et la tranquillité des peuples de ce monde, de nos familles et de nos proches. ».

« Les dirigeants de nos beaux pays sont maladroitement en train de créer le monde de demain, un monde où malheureusement, on autorise et justifie l’oppression, l’agression, l’abus, l’injustice, un monde en manque d’amour », ajoute N.O.S avant de continuer son message. « Un monde où il devient difficile de faire confiance en nos gouvernements pour assurer le respect des droits de l’homme. Un monde dans lequel des hommes puissants trouvent des réponses à leur soif de contrôle et de pouvoir, puis à leur tristesse et à leurs émotions, dans le mal. C’est un message alarmant qu’on envoie à toute notre génération, et je prie pour que Dieu nous préserve et pour qu’aucun de nous n’accepte un monde comme celui-là. ».

L’artiste conclut en espérant une mobilisation des différents gouvernements pour mettre en place un cessez-le-feu : « Enfin, j’espère voir nos gouvernements, que l’on désigne pour diriger nos beaux pays, assurer leur rôle de défenseurs de la paix dans le monde et assurer la protection des droits de l’homme en cette fin d’année 2023, et particulièrement nous, le pays des droits de l’homme, si Dieu veut. Que Dieu nous guide tous et nous pardonne. ». N.O.S précise qu’il prône la paix pour tous les peuples et que ce n’est pas un conflit religieux, mais qu’il est initié par des politiciens qui font erreur.