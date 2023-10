PNL : N.O.S adresse un message de soutien aux peuples Palestinien et Israélien

La voix engagée de N.O.S sur le conflit entre Israël et la Palestine !

L’engagement du rappeur de PNL envers la paix et la justice ! La situation en Israël et en Palestine atteint des niveaux de tension sans précédent, N.O.S, le membre engagé du groupe PNL a comme son frère Ademo pris la parole sur le sujet. À travers un message poignant partagé dans une story de son compte Instagram, l’artiste exprime sa vision sur le conflit actuel.

Dans ce contexte délicat, N.O.S se positionne avec des paroles percutantes et son engagement envers les peuples victimes de cette guerre font de lui une voix influente dans le paysage musical français. Son message transcende les frontières, offrant une perspective unique sur les événements en cours avec une analyse nuancée de la situation, invitant à la réflexion et pour encourager le dialogue constructif. « Depuis que le monde tolère l’intolérable. Depuis qu’on accepte qu’un gouvernement a le contrôle sur le peuple d’un pays voisin. Depuis qu’on accepte les murs aux frontières qui emprisonnent ceux qui sont de l’autre côté. Depuis qu’on accepte qu’un dominant contrôle le dominé et son accès à la nourriture, à l’énergie, à la liberté… Depuis qu’on accepte l’oppression et l’agression. Depuis que la norme, c’est ce qui est anormal. Depuis que le mal décide de ce qui est bien, alors on est tous responsables du mal. Responsables juste après nos gouvernements qui sont les premiers. », décrit-il tout d’abord.

« Décideurs, acteurs et complices de ce mal. Que Dieu facilite le peuple palestinien sous les bombes et le peuple israélien, qui malheureusement subit les conséquences des abus interminables du gouvernement israélien sur le peuple palestinien (gouvernement d’extrême-droite, détail important). » poursuit N.O.S dans ce long message pour sensibiliser le public à la complexité de la situation au Moyen-Orient et sur les responsabilités des gouvernements. « Honte aux gouvernements avant tout. Honte à notre gouvernement français bien sûr, pour ses positions désengagées, que Dieu nous guide. Honte à notre humanité souvent désensibilisée et privée de sa conscience et de sa raison. Dire, c’est toujours mieux que de ne rien dire. Que Dieu nous guide. » ajoute le rappeur du groupe PNL.