PNL : Ademo avertit de la manipulation des médias sur la situation à Gaza

Habituellement très discret sur ses réseaux, Ademo du groupe PNL vient de rompre le silence pour une autre raison que la musique : le conflit entre Israël et la Palestine. Son intention est d’adresser un message pour mettre en garde contre les informations relayées par les médias et apporter son soutien aux peuples en guerre.

La guerre a repris entre la Palestine et Israël avec une escalade de la violence ces derniers jours, ce qui n’a pas laissé Ademo indifférent. Le frère de NOS s’est exprimé dans une story Instagram sur la situation actuelle à Gaza suite aux offensives des combattants palestiniens. Le rappeur parisien a fait part de sa solidarité face au désespoir de la population civile victime de cette guerre dans sa prise de parole.

Ademo outré et choqué, envoie un message sur la guerre Israël-Hamas !

« Que Dieu protège tout le peuple palestinien aussi bien que tout le juste et bon peuple israélien contre cette manipulation et cette tyrannie. », écrit tout d’abord Ademo avant de poursuivre sur les injustices subies par les peuples en guerre en déplorant être incapable de leur venir en aide, « J’ai honte de voir que nous sommes témoins de « toutes » les injustices de notre monde et que nous ne sommes pas capables de faire quoi que ce soit. ». Le membre du groupe PNL passe un message d’avertissement face informations de la presse, « Faite attentions aux médias. Ils utilisent souvent la communication à leur fin. Au détriment de la justice et du respect de la race humaine. ».

Ademo conclut : « Demandons pardon pour notre manque d’amour, de foi et de force envers l’humanité. Je serais toujours horrifié de voir ces enfants mourir sous des bombes sans rien ne pouvoir y faire. Pour ceux qui appuient un régime de colonisation.J’espère que vos âmes pourront vous ramener à la raison. Que Dieu nous guide ».

