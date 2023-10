Foot : Le lauréat du Ballon d’Or 2023 est connu et fait déjà débat

La nouvelle a agité les fans de football ce mardi sur les réseaux sociaux, Lionel Messi devrait succéder à Karim Benzema et remporter le huitième Ballon d’Or de sa carrière.

Ce n’est pas un secret, Erling Haaland, Kylian Mbappé et Lionel Messi sont les trois joueurs pressentis pour remporter le prochain Ballon d’Or, le 67ème. Le Norvégien a tout gagné en club avec Manchester City, la Ligue des Champions et la Premier League, tout en finissant meilleur buteur de chaque compétition. Le Français, qui n’a pas réussi à décrocher son deuxième titre de champion, a tout de même atteint la finale avec un triplé face à l’Argentine et le trophée du meilleur buteur du tournoi, ainsi qu’un nouveau titre de champion de Ligue 1, ainsi qu’une première place au classement des meilleurs buteurs du championnat de France. La Pulga a fait encore mieux en s’offrant au mois de décembre dernier l’unique trophée majeur absent de son palmarès, la Coupe du Monde.

Alors que le résultat doit être officiellement annoncé dans deux semaines, comme souvent, le nom du vainqueur du Ballon d’Or a déjà commencé à fuiter et l’une des rumeurs est relayée dans toute la presse aujourd’hui : le média espagnol Sport affirme que Lionel Messi est l’heureux élu. Le quotidien n’a aucun doute sur la nomination du joueur argentin pour la huitième fois de l’histoire. Même s’il a connu une saison difficile avec le PSG, l’attaquant de l’Inter Miami devrait tout de même obtenir cette récompense grâce à son succès en Coupe du Monde qu’il a obtenu lors de la séance des tirs au but face à la France en finale.

Cette annonce risque de faire mal à Erling Haaland, même s’il a tout gagné avec Manchester City, l’attaquant des Citizens paie très cher son absence au Mondial, la Norvège n’était pas qualifiée pour la compétition au Qatar. Sur Twitter, les internautes ont commenté en masse cette annonce et les avis divergent. D’un côté, les fans de Messi et de l’Argentine valident ce choix et sont ravis, d’autres déplorent cette décision en raison de sa saison moyenne avec Paris.