Ce sosie de Drake enflamme la toile

Ce n’est pas la première fois qu’un sosie de Drake réussit à faire le buzz, mais cette fois-ci un jeune homme a fait très fort grâce à sa ressemblance avec le rappeur canadien.

Après la parution de son dernier opus, baptisé « For All The Dogs », un projet de 23 titres avec de nombreux invités comme Partynextdoor, Chief Keef, 21 Savage, J.Cole, SZA ou encore Bad Bunny et Lil Yachty, Drake a annoncé vouloir se mettre en retrait de la scène musicale pour un moment. « Je ne ferai probablement plus de musique pendant un moment pour être honnête… Je dois me concentrer sur ma santé et je vais y arriver », a en effet confié Drizzy sur cette pause à venir pour prendre un peu de repos. C’est pour une tout autre raison qu’il fait l’actualité aujourd’hui, l’un de ses sosies met le feu aux réseaux pour son étonnante ressemblance physique avec le rappeur.

Ce vendredi, la vidéo d’un « clone » de Drake est devenue virale sur Internet. Il apparaît sur les images dans une discothèque en reprenant les paroles d’un titre du chanteur avec une ressemblance frappante, mais avec un physique un peu plus « imposant ». En quelques heures, la séquence atteint des millions de vues. « Mdrr c’est plus Drake là c’est Grake », « Drake un vrai gourmet », « Mc Drake », « Le jumeau de Drake, mais gros », « Ptdr ce n’est pas Drake c’est Cake ça », « Il rappe mieux que le vrai Drake la honte », peut-on lire dans les réactions des internautes amusés par la scène. Il y a quelques mois, un autre sosie de Drizzy avait fait parler de lui en profitant de sa ressemblance avec l’artiste pour devenir populaire, celui-ci aurait même subi une pression de la part du rappeur pour stopper ses agissements.