Maes avertit sérieusement Booba, « j’vais te tabasser »

Maes met en garde Booba qu’il va le frapper !

Depuis quelques jours, la situation tendue entre Booba et Maes ne se calme pas. Les hostilités ont encore repris entre les deux rappeurs et la possibilité d’un règlement de comptes en personne est plus que jamais d’actualité, avec un rendez-vous fixé fin novembre à Dubaï pour en découdre. Reste à voir s’ils tiendront parole. En attendant, les provocations s’enchaînent.

Le clash entre Maes et Booba pourrait bien prendre prochainement une nouvelle tournure. Les deux anciens compères ont eu plusieurs échanges cette semaine sur Twitter concernant la venue de B2O à Dubaï le 21 novembre prochain pour la programmation d’un showcase. L’information n’a pas échappé au rappeur Sevranais, qui réside aux Émirats Arabes Unis depuis quelques années. Il a donc proposé à son rival de se rencontrer à cette occasion pour un face-à-face, lui demandant sa localisation. Le DUC a validé cette proposition en révélant l’adresse de l’hôtel dans lequel il va loger lors de ce séjour.

« Tu as intérêt à venir me voir », répond B2O !

Booba et Maes vont donc enfin s’expliquer en face, après l’avoir laissé sous-entendre à de nombreuses reprises ces dernières semaines. Les deux artistes ont ensuite poursuivi les attaques sur le réseau social, le premier pour taquiner son ennemi et le second pour mettre la pression avant cette confrontation à venir, en assurant qu’il le mettra à terre. L’auteur d’Omerta a aussi évoqué l’échec des NFT de Kopp, qui a été un énorme flop en perdant 95% de sa valeur pour accuser Booba d’avoir trompé ses fans avec ce projet, « t’es comme ceux que tu critiques, t’es qu’un voleur de tes propres fans ».

« Tu te fous pas de la gueule du monde un peu, toi ? », questionne Maes. « T’es un imbécile fini en fait ! », réplique B2O. « Le boulot qu’on a fait avec @boleromusic_ est simple, carré et… ce n’est pas du NFT. Tu t’es fait avoir, puisque tu es mal entouré, mais je vais te tabasser et tout va rentrer dans l’ordre. » ajoute Maes dans un autre tweet, évoquant sa collaboration avec Bolero Music pour lancer sa propre cryptomonnaie et affirmant que cela n’est pas une arnaque. Il prévient également qu’il va le tabasser lors de leur rencontre à venir fin novembre. « Tu es en plein stress. Tu as intérêt à venir me voir au Five, sinon tu vas décevoir énormément de monde ! La bise mon Georgey. Doucement avec le 3F, ça rend parano. », poursuit Booba avec une vidéo d’un streameur qui critique le rappeur Sevranais.

.@booba Le boulot qu’on a fait avec @boleromusic_ est simple, carré et… c’est pas du NFT 🥱 Tu t’es fait douiller puisque t’es un golmon mal entouré mais j’vais te tabasser tout va rentrer dans l’ordre.#TuNasPasLaScience #Irréprochable 😇 pic.twitter.com/QD7eac1Kdk — Maes (@MaesOfficiel) October 26, 2023

.@MaesOfficiel t’es en plein stress 🤣 T’as intérêt à venir me voir au Five sinon tu vas décevoir énormément de monde! 😘 La bise mon Georgey. 🏴‍☠️ Doucement avec le 3F ça rend parano. pic.twitter.com/JZpMwcDyHb — Booba (@booba) October 26, 2023