Maes veut démolir physiquement Booba à Dubaï et fixe le face-à-face

Maes donne rendez-vous à Booba à Dubaï pour en découdre !

En anticipant un véritable affrontement entre eux pour régler des comptes en face-à-face, Maes souhaite repérer avec précision la localisation de Booba lors de sa prochaine venue à Dubaï afin de se battre et vient le faire savoir en vidéo à son ennemi pour l’interpeller et mettre en place cette confrontation attendue depuis plusieurs mois.

Après des collaborations musicales à succès, la tension est désormais palpable entre Maes et Booba. Les deux rappeurs sont devenus rivaux suite à différents conflits en interne, leur amitié a pris fin l’année passée et depuis ils ne cessent de se provoquer sur les réseaux sociaux. Une rencontre pour s’expliquer a été évoquée à plusieurs reprises par chacun des chanteurs, mais cela ne s’est jamais concrétisé. Cette fois-ci, l’artiste originaire de Sevran semble toutefois déterminé à organiser un rendez-vous et attend la réponse de B2O.

Je te défie avec mes poings !

Maes a proposé de voir Booba à Dubaï où le premier nommé réside avec sa famille. Le DUC sera prochainement de passage aux Émirats Arabes Unis pour un showcase, le 2 novembre, selon les propos du Sevranais qui souhaite se battre et clame ouvertement « Envoie-moi ta localisation, je te b**** ta mère avec mes mains. Envoie-moi tes coordonnées, je te défie avec mes poings« , le tout en insultant Kopp. Face à cette menace, B2O a réagi, mais sans confirmer le rendez-vous en précisant que son arrivée à Dubaï n’est pas prévue à la date annoncée préalablement, il arrivera le 21 novembre et non le 2.

« T’es dans un film petit, continue à poster, à insulter. Par contre, j’arrive le 21 novembre à Dubaï inchallah, pas le 2 (tu es mal renseigné petit) et je séjournerai au Palm. Tu n’aurais pas dû faire cette vidéo malheureuse avec ton t-shirt UFC, des barres. Il veut en découdre, il a dit« , réplique Booba avec des émojis mort de rire pour rigoler de la vidéo de Maes qu’il prend visiblement avec humour. Reste à voir dans près d’un mois si cette confrontation aura bien lieu. Le mois dernier, les deux rappeurs avaient tenté de se rencontrer lors de leur présence au même moment à Paris, mais en vain.