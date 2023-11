ISK collabore avec Niro sur le single Étoile

ISK présente le visuel du morceau Étoile en featuring avec Niro, ce titre est un nouvel extrait de son album LDLG (L’Art De La Guerre) à paraitre le 27 octobre prochain.

À peine la vingtaine, une voix déjà mature et trois projets sortis. ISK est l’une des figures de proues de son département (77) et vient choquer le rap français dès 2019.

2023 est l’année du renouveau pour ISK. Son périple qui aboutira jusqu’à la sortie de son prochain album à commencer en Irlande avec « Irish mob » et « Dublin » et ses fans avaient déjà hâte de connaitre la prochaine destination !

Pour ce prochain voyage, il pose ses valises quelques jours en Italie et dévoile son freestyle « Italie », ainsi que le titre « La mia vita ». Finalement, il prolonge son séjour en Sicile, Palerme est si authentique et inspirante. En ressort un morceau « Palerme » dont les mots et la mélodie touchent au cœur dès l’intro avec un flow qu’on ne lui connaissait pas encore, le texte est declamé et criard, chaque mot frappe l’auditeur.

Un ISK 2.0 clairement en phase avec son environnement, sans filtre et donnant sa vision du monde. Il annonce ce jeudi 28 septembre à 20h la sortie de son quatrième projet et nouvel abum LDLG, disponible le 27 octobre.

De l’intro à la conclusion, le storytelling est réfléchi par deux maîtres de la guerre, ISK et Guilty (Katrina Squad), bien au courant des stratagèmes pour s’assurer d’une victoire sans faille. « La Cosa » feat Kalash Criminel « LDLG » et « Étoile » feat Niro en sont les deux premiers extraits.