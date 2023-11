Après avoir déjà fait beaucoup de bruit sur les réseaux, Uzi sort enfin le si attendu « Akrapo 7 ». Suite de sa mythique série de titres Akrapovitch, dont le dernier épisode « Akrapo 6 » été sorti en 2021.

Dans ce nouveau paysage d’un rap français qui reprend ses quartiers partout en France, Uzi n’était pas prévu à la fête. Et pourtant, venu du 77, en moins de deux ans, le rappeur a tracé dans les charts comme on fend une foule, vers le top, sans passer par la case rookie, décrochant des singles diamant (« À la fête ») et or avec son premier album Cœur abîmé. Cette carte de visite musicale est à son image : frondeuse, hyper variée, solo.

La mélancolie qui se mêle à un son le plus brut et plus street, mélodieuse mais aussi criarde qui vient des tripes. Un état d’esprit et un ADN musical typique de son département d’origine. Dans le 77, ça chante pour adoucir la vie parfois dure et ça crie pour cracher des vérités. Son jeune âge ne l’empêche pas d’avoir un vécu et des choses à dire. Uzi touche avec des mots simples et directs et des mélodies qui bousculent nos émotions.

Toujours en progression, l’artiste se lève chaque jour avec comme but d’être meilleur qu’hier. Et c’est donc logiquement le nom qu’il donne à son deuxième album Meilleur qu’hier,

dans lequel il dégaine des morceaux hors format, comme des armes fatales, synthèse parfaite de son énorme culture musicale et de ses facultés à adoucir n’importe quel texte dur qui frappe la rue et invite en collaboration un casting 5 étoiles : Booba, Oboy, Soolking, Timal & ISK et Lynda.

Ce deuxième opus entérine ce que Coeur abîmé avait commencé : continuer à se départir d’un passé mouvementé pour aller de l’avant. Et diffuse un message universel et positif, rappelant qu’en travaillant son talent, chacun peut devenir : Meilleur Qu’Hier.

Uzi est actuellement en préparation de son troisième projet sur le nouveau label qu’il a créé ; RPB Music; pour Rigueur Boulot Principes. Et sort des singles puissants au compte goutte avec « Joe Frazier », « Pélican » et « Akrapo 7 ».