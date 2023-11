Francis Ngannou veut une revanche immédiate avec Fury et ne contestera pas la défaite

Après la défaite contre Tyson Fury, Francis Ngannou sait ce qu’il veut ensuite… il a déclaré à TMZ Sports que le choix évident serait une revanche contre Tyson Fury !

Francis Ngannou souhaite encore combattre Tyson Fury !

TMZ a parlé avec Ngannou ce mardi, seulement quelques jours après sa performance contre Fury, et le média a demandé à l’un des athlètes les plus convoités de tous les sports de combat ce qu’il veut faire maintenant que tout le monde est à sa portée. “La revanche est ce que je veux le plus ensuite“, a confié Ngannou. “Pour l’instant, j’ai l’impression d’avoir beaucoup d’options, mais je veux choisir judicieusement, et je partirai pour la revanche en premier.” explique le camerounais.

Avant même que Tyson et Francis ne se lancent des coups, Fury avait déjà programmé son prochain combat contre Oleksandr Usyk. Ngannou pense qu’il devrait régler ses affaires avec Fury (la revanche) avant que les champions de boxe ne s’affrontent. Bien sûr, malgré la défaite par décision partagée sur la décision des juges, de nombreux fans pensent que Francis a battu Tyson… alors, TMZ a demandé à The Predator s’il envisage de contester la décision.

“À qui vais-je faire appel ? [À la Commission de Boxe Britannique] ? Je n’ai aucune chance. Je pense que c’est juste une autre forme d’humiliation.”, a-t-il répondu à cette question. Même si l’équipe de Francis faisait appel, en l’absence de quelque chose de flagrant, cela ne servira à rien, mais même avec cette défaite à son actif, Ngannou s’est imposé comme l’un des plus grands athlètes des sports de combat sur la planète avec ce combat.