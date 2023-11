Dadju prend un vent de Francis Ngannou ? Le frère de Gims réplique

Dadju s’est exprimé sur sa rencontre avec Francis Ngannou en Arabie saoudite à l’occasion de son combat avec Tyson Fury. Le frère de Gims a réagi à une séquence devenue virale sur les réseaux, dans laquelle l’athlète camerounais semble lui faire signe de s’écarter après avoir pris la pose avec Israel Adesanya. Les deux combattants s’éloignent du chanteur, qui a commenté la scène.

Dadju recalé par Ngannou ? Il réagit !

Fan de Francis Ngannou, Dadju avait rencontré le combattant de MMA, il y a quelques mois, dans une vidéo qui avait fait le buzz à l’époque. L’ancien membre du groupe The Shin Sekai avait tenté de faire trembler l’ex-champion de l’UFC en le frappant dans le ventre pour tester ses abdos, mais il n’avait pas bougé face aux coups. Le chanteur, en conflit avec Tayc, a décidé de se déplacer à Riyad pour assister le week-end dernier au combat de boxe au sommet entre Ngannou et Tyson Fury. Ce dernier a remporté l’affrontement malgré une grosse prestation de son rival.

Dadju était présent dans les coulisses de cet événement et a retrouvé Ngannou. Ils ont immortalisé ce moment en photos avec Israel Adesanya, mais après avoir pris la pose tous les trois ensemble, ce dernier a ensuite immédiatement interpellé le Camerounais pour le faire s’écarter des photographes et lui parler, laissant le frère de Gims tout seul. La séquence prend ensuite fin et rapidement les internautes se sont amusés de la situation en se moquant de l’interprète de “Reine”, affirmant qu’il s’est fait recaler par le boxeur.

Face aux commentaires des internautes, il a répondu en réaction à la vidéo sur Twitter : “Miskine pourquoi frère. Parce qu’il lui a dit un secret ? Tjr les stats ac mon blaze ici.“. Avant de féliciter ensuite Ngannou pour sa performance face à Fury, en le proclamant l’homme qui tape des gens pour vivre avec le message : “Un mec qui a charbonné toute sa vie vient de tenir tête à une légende. On prend le positif. Tu avais gagné avant le combat même Francis Ngannou. Grande fierté.”.

Miskine prq frère

Pcq il lui a dit un secret? Tjr les stats ac mon blaze ici https://t.co/WHdkbdJcEL — DADJU (@Dadju) October 28, 2023

Un mec qui a charbonné toute sa vie vient de tenir tête à une légende. On prend le positif, T’avais gagné avant le combat même @francis_ngannou Grande fierté 👏🏾 — DADJU (@Dadju) October 29, 2023