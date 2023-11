Ninho vient d’envoyer le clip de « Vinicius »

Ninho poursuit la promotion de son dernier album avec le visuel du morceau « Vinicius » extrait de l’extension du projet « NI » paru le 7 juillet 2023.

Vinicius inspire Ninho pour son nouveau clip !

“Dans la main droite, j’ai mis le Colt .45 et mon bras droit a fait pareil. On balance as-p, on nie les faits, mon cousin, on travaille, l’amné’, les galettеs. Igo, t’еs une galère, tu veux des projets mais t’as pas rangé d’loves” chante Ninho au début de ce morceau produit par Baki, Dorian et Gabbi, le clip est réalisé par Black Anouar.

NI, le quatrième album studio de Ninho est certifié disque de platine avec plus de 100 000 ventes, ce projet de 21 titres comportent les featurings de Lil Baby, Omah Lay, Ayra Starr ainsi que Central Cee, le rappeur parisien poursuit son exploitation avec ce clip et présente aussi les dates du JEFE Airlines Tour 2024 avec des concerts dans toute la France à Orléans, Tours, Brest, Nice, Montpellier, Saint Etienne, Strasbourg, Dijon ou encore Toulouse.

Il s’agit du troisième extrait clippé de cet opus après les singles “No Love” avec Ayra Starr et “25 G“. Ninho se met en scène à la tête d’un trafic de drogue dans les villes d’Amsterdam et de Barcelone en passant en région parisienne puis dans le Suriname en Amérique du Sud.