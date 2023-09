Ninho dévoile le clip de « No love » avec Ayra Starr

Ninho poursuit l’exploitation de son dernier « NI » récemment certifié disque de platine avec le clip de sa collaboration en compagnie de Ayra Starr sur le single « No love » produite par Manu Manu et Leveatz.

Ninho n’avait pour le moment clippé qu’un seul extrait de son opus « NI » avec le morceau « 25 G » mis en ligne il y a deux mois et qui cumule plus de 7 millions de vues. Il a choisi de livrer en ce début du mois de septembre un autre visuel d’un des titres de cet album avec le clip de « No Love » qui fait également suite à sa série de clips des freestyles hors album « LVL UP« .

Le clip de « No Love » de Ninho vient de sortir et quelle douceur

Dans ce visuel, ils se mettent tous les deux en scène dans deux décors différents avec NI tout d’abord sur la terrasse d’un appartement avec une vue sur la Tour Eiffel avant d’aller rejoindre en Rolls Royce la chanteuse dans un château pour des festivités.

« J’suis dans les palabres, mon bébé, silencieux comme le canon, j’ai pas nehess, j’ai veillé, deux diamants sur le médaillon. Il a visé la tête, plus aucune lueur dans les pupilles, dans la Tech, j’me revois implicado comme dans la sine-cui. Mauvais djo, mauvaise idée, on verra p’t-être pas l’matin, loketo, des gros billets, c’est ça qu’apaise mon chagrin. », chante Ninho au début de son couplet de cette chanson sur laquelle il a convié la chanteuse nigériane, Ayra Starr pour connexion réussie entre les deux artistes.

À lire aussi : Ninho décrit comment il a réalisé un tube avec Rim’k en 1 heure