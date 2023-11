Tiito s’offre un retour dans le game fracassant avec Kerchak

Avec son nouveau single « Jersey » en featuring avec Kerchak, Tiito s’offre un retour dans le game fracassant. Aux côtés de l’étendard de la nouvelle génération, le Mc d’Argenteuil envoie un banger street, un track qui transpire la rue et se présente comme les prémisses d’un projet retentissant.

Aujourd’hui en préparation de son 1er EP, tous les feux semblent au vert pour Tiito. Tiito veut montrer sur ce projet qu’il maîtrise son art, le rap. Pas étonnant de le retrouver avec l’un des porte-drapeaux de la nouvelle génération, Kerchak, sur un banger street. Sobrement intitulé « Jersey », le titre est un concentré de rimes incisives. À la fois puissant et efficace, le titre transpire la rue se fait l’écho de la complicité entre les deux rappeurs.

Aujourd’hui aussi à l’aise dans le kickage que dans la mélodie, Tiito peut jouer sur tous les terrains mais tout en gardant son authenticité et sa plume.

À seulement 22 ans, Tiito a déjà vécu mille vies et possède un CV à faire pâlir. Bousillé de rap depuis son plus jeune âge, il fait aujourd’hui évoluer sa musique, oscillant entre rimes sorties tout droit du sous-sol et mélodies aériennes. Pris dans la spirale de l’argent facile, Tiito est sur tous les fronts, le rap et la rue. Rattrapé par des histoires judiciaires, il est condamné en 2021 à 3 ans de prison. Il sera incarcéré pendant plus d’un an et continue aujourd’hui à purger sa peine sous bracelet. Mais le Mc ne perd malgré tout pas de vue son objectif, le rap. Pendant plusieurs mois, il se retire du devant de la scène pour peaufiner son univers artistique.

En 2020, il attaque l’année avec une nouvelle série de freestyles. La plume est affutée et le flow asphyxie l’auditeur. Les rimes fusent, laissant peu de place pour les temps morts. Une fois encore, Tiito marque le freestyle de son empreinte vocale et de sa détermination. Une détermination qui paye puisqu’il enchaînera en 2021 avec « PCS », un banger street dans lequel on aperçoit Ninho, venu soutenir et valider le jeune rappeur du 95. En mai 2021, il poursuit son ascension avec « Economie », un morceau sur lequel il commence à assumer et s’amuser avec la mélodie au refrain.

Adoubé par ses pairs, il partage le micro avec des têtes d’affiche du rap français comme Ninho et Leto laissant à chaque apparition la force de son empreinte vocale et de son vécu marquer les esprits. Tiito est actuellement en préparation de son premier projet à venir.