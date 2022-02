Booba dégomme Kaaris après sa balayette sur Samos

Booba n’a pas manqué l’occasion de se moquer de Kaaris après sa séquence en compagnie de Samos en train de mettre ce dernier à terre avec une balayette. La séquence est devenue virale sur la toile ces derniers jours et a été tournée pour la réalisation d’un clip à Perpignan avec l’influenceur Nasdas connu sur Snapchat.

Que s’est-il passé entre Kaaris et Samos ? Rien de bien grave, ils préparent un feautring et la scène de leur rencontre a tout d’abord surpris les internautes mais en réalité les deux protagonistes ont tourné un clip ensemble avec Nasdas et ses amis dont quelques images ont été dévoilées sur Snapchat. Elles ont rapidement fait le buzz notamment celle Riska qui fait tomber au sol le jeune homme après lui avoir fait une petit balayette. Comme souvent, Booba n’a pas raté cette vidéo et s’en est amusé sur son compte Instagram.

Booba détruit Kaaris après sa balayette !

« Y’a que dans les clips qui peut se la jouer bandit » commente Booba en postant la séquence dans une story avec la description « Kaaris en plein tournage de clip avec la Team Nasdas à Perpignan ». La vidéo a également rappelé quelques souvenirs à Kopp qui a posté des extraits leur célèbre bagarre à l’aéroport d’Orly en 2018 pour en remettre une couche contre Riska.

Selon B2O lors cette altercation à Orly, le rappeur Sevranais a couru comme Naruto pour fuir en le surnommant Kaaruto puis d’afficher une recherche dans Google avec les termes « Kaaris Naruto » ainsi que la légende, « Le recherche Nwar » avec plusieurs smileys mort de rire. Le DUC de son côté vient aussi d’être interpellé par Tanguy David, un militant d’Eric Zemmour qui souhaite faire un débat démocratique avec le rappeur.