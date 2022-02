Kaaris met une balayette à Samos

Dans une séquence qui a fait le buzz sur les réseaux Kaaris apparait en train de s’embrouiller avec Samos avant de le mettre à terre en faisant une balayette. Ce dernier est un personnage connu sur la toile comme un proche de l’influenceur très populaire sur Snapchat, Nasdas. Les images sont une mise en scène pour le tournage d’une vidéo mais a bien amusé les fans.

Après les récents passages de L’Algerino, Mehdi YZ et Soolking pour son clip « Suavemente », Kaaris était aussi présent à Perpignan ces derniers jours pour un tournage aux côtés de Nasdas et ses acolytes. L’influenceur Nasser Sari, de son vrai nom s’est fait connaitre sur Snapchat avec plus de 2,2 millions d’abonnées et cumule également plus 400 000 fans sur son compte Instagram, il a invité Riksa qui a visiblement tourné un clip avec Samos.

Samos mis à terre par Kaaris !

Dans plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux, le rappeur Sevranais apparait en compagnie de Samos, « J’espère que t’es concentré. Tu m’as demandé une personne, je te l’ai ramenée à Saint-Jacques. Aujourd’hui c’est ton jour, ne fais pas n’importe quoi » commente notamment Nasdas alors que l’une des séquences a interpellé les internautes. Le jeune homme s’est en effet fait « balayer » par Kaaris avant de se faire plaquer au sol pour les besoins du tournage. L’interprète de Zoo s’est aussi promené dans la ville Perpignan avec ses compères devant des fans surpris de le rencontrer.

Kaaris est très actif en ce début en assurant la promotion de son album collaboratif avec Kalash Criminel dont ils viennent de réaliser un live performance pour Vevo ou encore en ayant fait son retour sur scène avec une série de showcases suite la réouverture des boites de nuits lui offrant l’occasion d’interpréter à nouveau devant son public le classique « Kalash » de Booba.