Niska et Shay plus proches que jamais dans « Sans coeur »

Shay fait monter la température dans le clip de son dernier single avec Niska, intitulé « Sans cœur », que les deux artistes ont teasé en début de semaine. Le visuel est désormais disponible et tient toutes ses promesses pour une connexion bouillante et torride.

« Âmes sensibles s’abstenir » a averti Shay en légende de la publication de son nouveau clip réalisé par Guillaume Doubet sur ses réseaux, pour marquer le coup de sa seconde collaboration avec Niska suite à leur premier featuring sur le single « Liquide » en 2019. Le duo a donc récidivé. Le morceau « Sans cœur » est le quatrième extrait du prochain album de la rappeuse belge. Le projet devrait s’intituler « Pourvu qu’il pleuve », mais le nom n’a pas encore été confirmé officiellement, et pour le moment, aucune information n’a filtré sur la date de sortie de ce troisième opus de l’ex-membre du 92i.

Les deux anciens jurés de la Nouvelle école sur Netflix livrent un visuel sensuel. « Il m’a dit, je suis sans cœur, je vois bien qu’il s’attache. Moi, je le cala pas, ça me touche pas, je ressens rien. Je me rappelle plus de son prénom. Je vois bien qu’il a le démon » chante Shay dans son couplet très complice avec Niska dans ce clip.