Francis Ngannou : son premier combat en PFL enfin annoncé

Après le triomphe de son combat de boxe anglaise contre Tyson Fury, malgré la victoire du Britannique par décision des juges, Francis Ngannou s’apprête à faire son retour dans l’octogone pour ses débuts en PFL, et on en sait enfin un peu plus sur son premier combat.

Suite à son départ de l’UFC, avec une dernière victoire contre Ciryl Gane et un titre de champion des poids lourds, le combattant camerounais de 37 ans a rejoint la ligue PFL, tout comme le Français Cédric Doumbé. Cependant, sa grande première se fait attendre, notamment en raison de son récent combat de boxe face à Tyson Fury, lors duquel il a réussi à mettre au tapis le boxeur britannique, mais cela n’a pas suffi pour remporter la victoire.

Alors que le PFL vient de racheter le Bellator, Francis Ngannou a réagi en déclarant : “Félicitations pour une annonce révolutionnaire dans l’espace MMA. Les opportunités pour les athlètes PFL et Bellator sous cette bannière sont infinies.”. Une déclaration du Camerounais postée sur Twitter avant que son retour dans la cage ne soit annoncé pour 2024, l’information vient d’être officialisée par le président du PFL, Donn Davis, chez Ariel Helwani. L’adversaire de l’ancien champion de l’UFC devrait être Deontay Wilder, avec des règles mixtes pour un combat qui s’annonce déjà sensationnel.