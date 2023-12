GTA 6 s’inspire de véritables faits divers

Le trailer de GTA 6 est disponible depuis ce mardi et fait sensation ! Les fans ont pu constater que les éditeurs du célèbre jeu vidéo se sont inspirés de véritables faits divers et moments viraux en Floride pour la mise en scène du sixième volet de Grand Theft Auto.

Ce mardi, alors qu’il devait sortir à partir de 15h en France, la diffusion de la première bande-annonce de GTA 6 a été avancée par Rockstar Games en raison d’un nouveau leak. Dans cette première vidéo, le public peut enfin découvrir les premières images du jeu officielles se déroulant à Vice City. La séquence met en scène la protagoniste Lucia, et la sortie du jeu se confirme pour le courant de l’année 2025.

L’éditeur de la franchise GTA s’est fait une spécialité de se moquer des comportements des personnes en société et s’est amusé à parodier les faits divers de l’actualité en Floride, avec parfois des événements pour le moins sordides ou insolites, tels qu’un alligator dans une piscine privée d’une maison, une femme en train de faire du twerk sur le toit d’un véhicule, ou encore un individu nu dans son jardin à faire du jardinage. Ce sont des histoires réelles que le public peut apercevoir brièvement dans le trailer de GTA 6.

Ce trailer de GTA 6 est déjà un énorme succès pour Rockstar Games. En 24 heures, la vidéo a cumulé plus de 90 millions de visionnages rien que sur Youtube, record de vues pour une vidéo non musicale et elle réalise ainsi le troisième meilleur démarrage de l’histoire de la plateforme d’hébergement de vidéos, derrière deux vidéos de BTS, toujours N°1 et 2.