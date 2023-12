Rohff répond aux propos de Mokobé sur leur relation

De passage dans l’émission Oui Hustle, Mokobé a pris la parole pour clarifier la situation, sur ses liens et un supposé clash avec Rohff suite à ses récents propos dans lesquels il avait assuré ne jamais avoir été des frères et que leur lien n’était qu’artistique. Housni vient de répondre à la déclaration du rappeur du 113.

Il y a quelques semaines, Rohff s’en était pris aux membres de la Mafia K’1 Fry en ciblant particulièrement Kery James et Mokobé en publiant une ancienne photo de l’époque où ils étaient encore proches tous les trois. “On n’a jamais été des frères, détrompez-vous. Nous étions en vrai que des compagnons de rap”, avait-il confié, des mots sur lesquels est revenu le compère d’Ap et de Rim’K dans son entretien pour le média Oui Hustle, questionné sur la possibilité d’une réconciliation entre eux.

Rohff se rabiboche avec Mokobé et fait passer un message !

Mokobé a apaisé les tensions en déclarant qu’ils sont toujours des frères et qu’il y a toujours du respect mutuel avec Rohff. “Je parle de tous les membres de la Mafia K1Fry, notamment Rohff parce que tu en parles. Ce sont tous mes frères, je les aime malgré les qualités, malgré les défauts”, a-t-il expliqué avant de conclure : “On a vécu tellement de choses ensemble. Même si aujourd’hui chacun est dans son coin, il y a beaucoup plus important que le rap.”.

Après la diffusion de cette interview de Mokobé, Rohff a relayé l’extrait dans une story Instagram pour donner son avis sur la déclaration du membre du 113 en confiant ne pas être en total accord avec son ancien compère, mais qu’il l’apprécie tout en saluant son message. “Mokobé, tu as ta version de l’histoire. J’ai la mienne. Dans la Mafia K’1 fry, le mot frère a été tellement vidé de son sens par l’hypocrisie, la médisance, la rivalité sourde, la neutralité et la déloyauté, que le mot frère sonne ironique“, commente Housni avant d’ajouter : “C’est vrai, oui, nous sommes tous frères parce que nous venons tous d’Adam et Eve. Mais les épreuves, la prison, les histoires, les clashs. Je n’ai pas vu de frères. J’apprécie tout ce que tu as dit sur moi. Tu n’es pas orgueilleux et je salue ton grand cœur. Mon grand Salam”.