Rohff dézingue Kery James et Mokobé : “On a jamais été des frères”

En attendant la parution de son album “FITNA“, Rohff vient encore de pousser un coup de gueule contre ses anciens compères de la Mafia K’1 Fry et il n’a pas mâché ses mots, comme il y a quelques semaines déjà, au sujet des membres du collectif.

Rohff passe un message sur ses liens avec Kery James et Mokobé !

En marge de la sortie de son nouveau single “Notorious” en featuring avec Big Ali, au début du mois de juin, Housni s’était lâché sur la Mafia K’1 Fry en ciblant trois des membres du groupe, Kery James, Mokobé et Rim’K du 113. Rohff a fait plusieurs révélations accablantes sur les trois rappeurs avec qui il a collaboré par le passé et s’est indigné du manque de reconnaissance à son encontre lors de la célébration des 20 ans du tournage du clip du morceau culte “Pour Ceux” auquel il a participé avec un couplet mythique.

Rohff avait assuré que Kery James a repris ses textes, en tentant de démontrer son accusation, avant d’affirmer que Mokobé et Rim’k l’ont utilisé pour entrer en contact avec Booba afin d’enregistrer une collaboration commune. Il a également déploré une fausse amitié entre eux en réaction à l’annonce de la préparation d’un film sur l’histoire de la Mafia K’1 Fry. Housni a décidé d’en remettre une couche.

Housni rétablit la vérité !

En effet, le blogueur Kuntakinte a posté une ancienne photo de Rohff avec à ses côtés Kery James et Mokobé, une publication qu’il n’a pas appréciée et l’a fait savoir vivement. Housni a relayé le cliché dans une story avec le message : “La photo la plus hypocrite de l’histoire du rap. Si seulement j’avais su. À partir de maintenant, arrêtez de nous associer, wallah, on n’a jamais été des frères, détrompez-vous. Nous étions en vrai que des compagnons de rap. Y’a pas de relou ici. Un peu trop vrai et entier pour ce milieu de merde. On n’a rien dit encore donc les fragiles en amitié, calmez vos émotions. Merci.”.

Ni Kery James, ni Mokobé n’ont réagi pour le moment à cette déclaration de Rohff sur leur passé commun.

