La Fonky Family de retour ? Cet indice met le feu !

L’information paraît incroyable pour les fans de rap français : la Fonky Family semble être de retour. Ce lundi 11 décembre, de façon totalement inattendue, les différents membres du groupe marseillais ont posté le logo de la FF sur leurs réseaux respectifs !

Depuis le dernier album de la Fonky Family, intitulé “Marginale Musique” et paru en 2006, et l’officialisation de leur séparation en 2007, les membres ont pris des chemins opposés avec souvent d’autres projets en dehors de la musique et quelques apparitions en solo sur des collaborations pour les différents membres du groupe, mais rien ne laisse présager un retour pour reformer la FF. Même si le groupe s’était déjà reformé le temps d’un concert, comme à l’été 2017 à Marseille à l’occasion du festival Marsatac.

Plus de 6 ans après ce retour sur scène, les membres du groupe viennent de publier mystérieusement tous en même temps le logo frappé des deux F de la Fonky Family. Le Rat Luciano, Sat l’Artificier, Don Choa, ou encore DJ Djel ont tous les quatre posté cette image sur Instagram, Facebook, ou encore X (anciennement Twitter) sans donner aucune autre indication sur la raison de cette surprenante publication qui a rapidement mis le feu aux réseaux auprès des puristes du rap français.