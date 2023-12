Fonky Family : la reformation est officielle, on en sait plus

C’est confirmé, le groupe marseillais est bel et bien de retour ! La Fonky Family a mis en ébullition les plus anciens fans de rap français en ce début de semaine avec la publication des membres du groupe du logo de la FF sur les réseaux sociaux. Même si ce n’est pas pour un album, le groupe va bien se reformer le temps d’un concert.

Plus de 30 ans après les débuts de la Fonky Family, Don Choa, Sat, le Rat Luciano et DJ Djel ont tous les quatre posté ce lundi le logo du groupe avec comme simple légende un émoji sablier. De quoi susciter l’engouement des fans en espérant un nouvel album ou encore une reformation pour un autre projet du groupe mythique qui a produit les albums cultes, “Si Dieu veut…” en 1997, “Art de rue” en 2001 et enfin “Marginale Musique” en 2006.

Le rêve des auditeurs de rap s’est bien réalisé, la FF est de retour, mais c’est pour la seconde option citée précédemment, une reformation pour se produire sur scène. C’est pour célébrer les 30 ans d’existence de la Fonky Family que 4 des membres du groupe vont se retrouver afin de fêter cet anniversaire sur scène à l’occasion du Festival de Vitrolles, au Jardin Sonore, le samedi 13 juillet 2024.

“Au vu de l’engouement et l’euphorie générés par leur apparition surprise lors d’un récent concert du Rat Luciano et du plaisir partagé par chaque membre, la FF annonce offrir une série de concerts EXCEPTIONNELS à sa fan base pour célébrer leurs retrouvailles…” décrit la fiche de présentation des organisateurs du festival pour cette programmation.

La Fonky Family s’était déjà reformée à l’été 2017 lors du festival Marsatac, mais depuis six ans les différents membres ne se sont plus réunis pour un concert en commun.