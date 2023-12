MC Jean Gab’1 avertit Baki sur le combat contre Cédric Doumbé

Plusieurs personnalités ont donné un avis tranché sur la possible confrontation dans la cage entre Cédric Doumbé et Baysangur « Baki » Chamsoudinov, le rappeur MC Jean Gab’1 s’est également exprimé sur le sujet dans un entretien pour le média La Sueur.

Retiré du monde du rap depuis son dernier projet musical en 2016 avec la mixtape Illuminés, MC Jean Gab’1 fait désormais la promotion du street workout dont il est devenu une figure emblématique, une passion pour laquelle il vient de présenter un nouveau programme sur le site galbe.store, “La Méthode Galbé. Un programme de douze semaines pensé pour tous les niveaux”. Habitué à promouvoir cette discipline, l’ancien rappeur s’est aussi confié sur les sports de combat comme le MMA dans son dernier entretien pour La Sueur.

MC Jean Gab’1 s’exprime sur le combat Cédric Doumbé vs Baki !

MC Jean Gab’1 a en effet parlé de l’une des actualités du moment dans le MMA en France avec les provocations entre Baki et Cédric Doumbé qui pourraient bientôt se retrouver en face à face pour un combat dans l’octogone. “J’aime bien Baki, mais les gens vont avoir une surprise. Je regarde Doumbé et je me dis : « Hm, t’es vraiment bon ». Quand tu le regardes en boxe thaï, au Glory, tu regardes son arrivée dans le MMA…”, décrit-il tout d’abord en faisant l’éloge de The Best.

L’ex-rappeur poursuit ensuite son argumentation concernant Doumbé qu’il imagine vaincre Baki dans la cage, “Tout le monde va essayer de le descendre, mais les mecs oublient un truc : ça fait déjà six ans qu’il se roule par terre. Il a de l’expérience maintenant. J’adore Baki, mais tu vas avoir une surprise dans la cage, je te le dis.”. Une déclaration que le combattant franco-camerounais de MMA, ancien champion de kickboxing va apprécier.

MC Jean Gab’1 a également livré son opinion sur Baki en lui adressant un message : “Baki, t’es super sûr de toi, mais t’oublies quelque chose : dans mon domaine en haut, tu ne me toucheras pas. Mais moi, j’ai travaillé ton domaine au sol, et six ans, ce n’est pas rien.”, avant de conclure, “Le seul sport où on est respecté réellement dans le monde, c’est Doumbé au Glory. Je suis parti en Hollande, ils ne connaissent pas un Français à part Doumbé. On a un champion. Il a une grande gueule, mais tant qu’il gagne, soutenons-le.”.”