A 56 ans, MC Jean Gab’1 impressionne et met à mal Gims physiquement

Depuis sa retraite musicale, MC Jean Gab’1 a trouvé une nouvelle passion : il est devenu le précurseur du streetworkout en France et a invité Gims à une séance de sport. L’ancien rappeur a mis en place un programme spécial où il accueille des invités pour partager son expérience dans cette discipline tout en filmant la séance. Cette semaine, c’est Meugui qui s’est prêté au jeu, non sans mal, à cet entraînement pour le moins intensif.

« Pour mon programme Galbé, j’invite Gims », annonce MC Jean Gab’1 au début de la vidéo pour présenter la séance du jour dans le cadre de la sortie du programme Galbé avec son invité spécial qui a réussi l’entraînement avec quelques difficultés. Ravi d’être mis à l’honneur par l’ex-rappeur, le mari de Demdem a suivi les instructions de son compère en restant fidèle à lui-même en gardant ses lunettes sur les yeux, tout en s’appliquant afin de suivre tous les exercices physiques de son instructeur du jour. Le leader de la Sexion D’Assaut s’est donné du mal pour parvenir à suivre le rythme de son ami, sans toutefois se plaindre.

« Ça fait un petit moment que j’attends ce déclic. Tu vois ? À chaque fois, on se dit : “Je vais m’y mettre. Je vais m’y mettre”. Je sais que j’ai un bon potentiel », explique Gims sur sa décision d’accepter de participer à cette séance de sport. « J’ai une bonne taille. Je sais que je peux avoir un bon gabarit, mais je n’ai pas le temps, je n’ai pas ce déclic », poursuit-il avant d’expliquer que son agenda très rempli l’empêche de se consacrer davantage à une activité sportive régulière. « La vie que je mène, les tournées et tout… Je trouve des excuses à chaque fois. Là, je me suis dit que je vais aller voir le vieux et peut-être que ça va être le déclic. Donc c’est pour ça que je suis là. Pour avoir le déclic et je sais que ça va être le déclic », précise l’interprète de Bella.

À lire également : MC Jean Gab’1 : à 55 ans, il impressionne en s’entrainant avec un combattant de MMA