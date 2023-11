MMA : Cédric Doumbé veut en finir avec Baki

En attendant l’officialisation de son prochain combat dans l’octogone, Cédric Doumbé se dit prêt à affronter Baki dans la cage suite à sa réponse à la déclaration de ce dernier. Les deux combattants de MMA sont habitués à enchainer les provocations dans les médias ou sur les réseaux et leur confrontation se précise.

Entre Cédric Doumbé et Baki, la rivalité ne date pas d’aujourd’hui mais vient de prendre un tournant avec la possibilité d’un combat entre les deux hommes pour régler des comptes. Selon Baysangur Chamsoudinov, The Best est « surcoté », lors d’une interview pour le média Youtube “Ça dit quoi“, il a confié son avis sur l’ancien champion de kick-boxing sans mâcher ses mots. “J’ai toujours dit que j’étais prêt pour ce combat“, déclare-t-il pour commencer sur une éventuelle opposition entre eux avant de poursuivre, “c’est de leur côté que ça ne veut pas le faire“.

Cédric Doumbé prêt à se battre avec Baki

Baki parle ensuite de la mise en place d’un possible combat face à Doumbé, “Le faire tout de suite, ce serait peut-être bête”, explique-t-il avant de préciser, “Si Cédric est vraiment aussi bon qu’il le dit et qu’il arrive au top du top, autant le faire plus tard le combat”, avant de conclure en assurant que le combattant franco-camerounais n’est pas capable d’arriver au “top du top” et qu’il est surcoté.

Comme prévu, cette déclaration n’a pas échappé à Doumbé, il a répliqué rapidement sur ses réseaux. “Mon nom n’a rien à faire avec le sien dans la même phrase”, commente The Best, avant d’annoncer qu’il va l’éteindre comme Jordan Zebo au premier round avant d’affirmer vouloir le combattre en exprimant son agacement qu’il profite de son buzz en évoquant son nom, “Soit on fait le combat, je le corrige et on en finit, soit il s’agit de se taire et arrêter de gratter du buzz avec mon nom”.

Cédric Doumbé termine son tweet en comparant Baki à un fan de manga et que ce dernier n’a pour le moment rien démontré en MMA. Après cette réaction, Doumbé s’est amusé à provoquer Baysangur Chamsoudinov qui va combattre dans 10 jours pour le titre des poids welters de l’Ares et a informé sa ligue qu’il souhaite se frotter à son compatriote en PFL.