Nekfeu : Les Étoiles Vagabondes franchit un seuil historique

Même en étant totalement absent médiatiquement, Nekfeu réussit l’exploit d’être toujours aussi populaire auprès des auditeurs de rap français, comme le prouve le dernier cap atteint par son album Les Étoiles Vagabondes qui vient décrocher une certification historique dans sa carrière en solo.

À l’été 2019, Nekfeu a sorti son troisième album en solo baptisé Les Étoiles vagabondes, un projet suivi d’une réédition pour un total de 34 titres et plusieurs featurings avec Doums, Framal, Némir, Vanessa Paradis, 2zer, Alpha Wann, Damso, Mekra, BJ the Chicago Kid ou encore Crystal Kay. Dès sa parution, l’album connaît un énorme succès qui se prolonge avec le temps comme le démontrent les chiffres. Tous les morceaux de cet opus sont certifiés, 5 (Cheum, Elle pleut, Dans l’univers, Ken Kaneki, Tricheur) extraits sont mêmes singles de diamant.

Certifié disque de diamant avec plus de 500 000 ventes au mois de mars 2020, l’album s’approchait du million doucement ces dernières semaines et vient enfin d’atteindre ce seuil des 1 000 000 de ventes et décroche la certification de double disque de diamant. Nekfeu obtient pour la première fois cette récompense en solo, ses deux autres albums en solo Feu et Cyborg sont eux certifiés disques de diamant. Absent des réseaux, l’ancien rappeur du 1995 n’a pas fait de commentaire sur l’annonce de cet exploit.

