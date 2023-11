Cette image a failli devenir le visuel du dernier album de Nekfeu

L’album Les étoiles vagabondes de Nekfeu, sorti en 2019, aurait pu avoir un visuel bien différent de celui dévoilé par l’ancien membre du groupe 1995. Le photographe David Delaplace a fait quelques confidences sur la préparation de ce projet du rappeur en révélant les images qu’il lui a proposées qui n’ont pas été retenues.

Cette photo aurait pu être la cover des étoiles vagabondes

Le projet Les Étoiles vagabondes et sa réédition de Nekfeu ont été un énorme succès, le troisième album solo du membre du S-crew, vendu dans une pochette plastifiée pour sa version physique, a décroché la certification de disque de diamant avec désormais plus de 800 000 ventes. Comme visuel pour cet opus, le rappeur avait opté pour une photo d’un disque sous vide sur un fond noir. Dans un récent passage sur la radio Mouv‘, David Delaplace a expliqué avoir travaillé sur la réalisation de ce visuel. Il raconte avoir croisé Nekfeu en 2018 sur le tournage d’un clip de Jazzy Bazz, et le premier nommé lui demande s’il peut rapidement réaliser une cover.

Lors de ce tournage de nuit, le photographe a réalisé plusieurs clichés, dont l’un avec Nekfeu « dans un nuage de fumée », se remémore-t-il, puis décrit : « Je fais la photo, et à la base, il est très, très proche. Et donc on a plusieurs échanges où il me demande de le reculer, il veut être un peu plus loin ». « Si on suit la chronologie de ses projets, même des clips, aujourd’hui, il est tout le temps en casquette, capuche, il est beaucoup moins visible que ce qu’il était avant », raconte ensuite David Delaplace, qui avait en effet publié des images sur Instagram des images suggérées pour la cover de l’album de Nekfeu.

Nekfeu souhaite finalement être moins présent sur la pochette et se retire du visuel, raconte David Delaplace : « On fait tout ce travail-là, le temps passe, et je pense qu’il ne voulait plus apparaître sur la cover. Et après, il a sorti l’autre cover qu’on connaît, qui est très bien aussi ». Le rappeur sélectionne finalement un tout autre visuel réalisé par Regular.