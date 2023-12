Mohamed Henni : une triste nouvelle annoncée

Mohamed Henni a mis fin aux nombreuses rumeurs le concernant qui circulent depuis la fin de la semaine dernière en raison de sa soudaine absence sur le web, qui est restée sans aucune explication avant sa prise de parole ce mardi pour éclaircir la situation et mettre fin aux diverses spéculations à son sujet.

De plus en plus de fans de Mohamed Henni se sont étonnés de sa disparition du web depuis quelques jours, même le rappeur Mister You s’est exprimé pour révéler que le Youtubeur ne répond pas à ses messages et qu’il s’inquiète de ce silence, tout en souhaitant que rien de grave ne lui soit arrivé. Le vidéaste franco-algérien a finalement répondu aux interrogations du public pour démentir les nombreuses rumeurs, comme celle d’un accident ou qu’il soit mort, mais a annoncé une triste nouvelle : il a appris que sa mère est malade alors qu’il devait se rendre en Allemagne pour assister à la confrontation entre Dortmund et le PSG en Ligue des Champions.

Ça a été le choc, confie Mohamed Henni !

Suivi par des millions d’internautes, Mohamed Henni s’est confié longuement sur le choix de ce retrait des réseaux suite à ce drame familial, en expliquant ne pas avoir voulu le faire dans un premier temps, avant de changer d’avis face aux interrogations du public. “J’ai vu beaucoup de gens s’inquiéter de plus en plus, avec des théories qui partaient dans tous les sens. Il y a des gens qui ont dit que j’étais mort, d’autres que je m’étais fait agresser au couteau (…). C’est allé trop loin. Donc à ceux qui se sont vraiment inquiétés, à ceux qui ont pensé au pire, désolé les gars. Le but n’était vraiment pas de vous inquiéter. Je vous dis clairement ce qu’il en est…”, explique-t-il tout d’abord.

Mohamed Henni décrit ensuite ce qui s’est réellement passé : “La semaine dernière, j’étais dans l’avion, je m’apprêtais à aller en Allemagne pour le match de Dortmund. Là, on m’a appelé et on m’a appris la mauvaise nouvelle. Il y a une personne de ma famille qui a des soucis de santé assez graves, en plus c’est la personne la plus précieuse à mes yeux, il s’agit de la daronne. Donc voilà, j’ai appris cette nouvelle d’un coup, ça a été le choc”. Le Youtubeur avoue ensuite ne même pas avoir pensé aux réseaux et qu’il a tout simplement pensé à d’autres choses, en oubliant son téléphone ainsi qu’Internet pour être avec sa famille.

“Beaucoup d’entre vous ont dû passer par là, vos parents, vos frères, vos sœurs. On est tous égaux devant la maladie. Elle peut frapper n’importe qui n’importe quand. La seule chose que je vous dirai, c’est de profiter de vos proches, de vos familles. C’est ce que j’essaie de faire ces derniers temps, d’où mon absence.”, a conclu Mohamed Henni, qui va donc passer plus de temps avec ses proches et sera moins présent sur le web à l’avenir, tout en pouvant compter sur le soutien de sa communauté dans cette douloureuse épreuve.”