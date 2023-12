Mister You réagit à l’absence de Mohamed Henni, « On n’a plus de nouvelle »

L’inquiétude continue à prendre de l’ampleur concernant le silence depuis quelques jours de Mohamed Henni et son inactivité sur les réseaux. Les fans ont publié plusieurs messages suite à la disparition du YouTubeur pour s’en interroger, et qui reste sans réponse. Mister You vient également d’adresser un message angoissant pour révéler être sans nouvelle du vidéaste web franco-algérien.

Mister You fait part de sa grande inquiète sur le silence de Mohamed Henni !

Connu comme étant un grand fan de l’Olympique de Marseille et habitué à faire son analyse de chaque match de l’OM, en cassant notamment des télévisions après les défaites de son club favori, ce qui a d’ailleurs fait sa réputation, Mohamed Henni n’a pas réalisé de vidéo suite aux deux dernières rencontres de l’équipe marseillaise. Depuis plusieurs jours, il n’a partagé aucun contenu sur les réseaux, de quoi alimenter les nombreuses rumeurs sur sa disparition. Aujourd’hui a même eu lieu le tirage des barrages de la Ligue Europa, avec le Shakhtar Donetsk comme adversaire de l’OM, et le vidéaste n’est pas sorti du silence sur ce face-à-face à venir au mois de février prochain. L’information n’a pas échappé à Mister You, le rappeur français a tenté de contacter le YouTubeur, mais ses sollicitations restent sans suite.

« Ça fait maintenant près d’une semaine qu’on n’a plus de nouvelles de Mohamed Henni, j’espère de tout mon cœur qu’il ne lui est rien arrivé de grave… », explique tout d’abord Mister You avant de poursuivre, « J’ai essayé de le contacter, mais je n’ai pas eu de réponse de sa part et ce n’est pas dans ses habitudes…« avant de conclure, « Wallah ça m’angoisse, si quelqu’un a des nouvelles, merci de me tenir au courant ».

Le rappeur n’est pas le seul à avoir fait ce constat. Un média Twitter, Be Football, suivi par plus de 700 000 internautes, a commenté : « On sort du cadre, mais : ça fait déjà quelques jours que personne n’a plus de nouvelles de Mohamed Henni. Quelqu’un sait ce qu’il y a ? C’est triste… Quoi qu’il en soit, on espère que sa famille et lui vont très bien. ».