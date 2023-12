Mohamed Henni, sa disparition inquiète les internautes

Où est passé Mohamed Henni ? C’est la question qui intrigue les fans du Youtubeur français depuis ce week-end ! Très actif sur les réseaux, le vidéaste fan de l’OM a mystérieusement disparu depuis cinq jours sans donner aucune nouvelle. Son silence interpelle les internautes, car cela n’est pas dans ses habitudes et encore moins après deux matchs de son club favori, l’Olympique de Marseille.

Mohamed Henni a disparu depuis 6 jours !

Habitué à faire un débrief de chaque rencontre de l’OM, Mohamed Henni n’a fait de vidéo suite aux deux derniers matchs du club Marseillais, une défaite face à Brighton en Ligue Europa ce jeudi 14 décembre puis ce dimanche 17 décembre, une victoire contre 2 buts à 1 contre Clermont au Vélodrome. Depuis sa dernière vidéo suite au triomphe de l’OM face à Lorient le dimanche 10 décembre, il n’a posté aucune réaction sur Youtube des matchs du club Phocéen. Sur les réseaux sociaux, le constat est identique : le Youtubeur n’a publié aucune story, ni sur Instagram, ni sur Snapchat, alors qu’il est suivi par des millions d’abonnés et ne s’absente que très rarement.

Sur Instagram, sa dernière publication date du 7 décembre avec une vidéo d’un placement de produit pour Fat Pasta et sur Twitter, son dernier message date du 6 décembre pour se moquer de l’Olympique de Lyonnais. Les internautes commencent donc à juste titre de se questionner sur ce silence soudain et ils cherchent à en deviner la raison. « FLASH | L’influenceur Mohamed Henni ne donne plus aucune nouvelle depuis plusieurs jours. Deux suspects auraient été appréhendés. », « Mohamed Henni a disparu et ne donne plus de nouvelles » ou encore « Mohamed Henni a disparu… » peut-on lire dans les tweets des fans qui tentent de savoir la raison de cette absence.

Pour le moment, aucune nouvelle du Youtubeur et certains fans de Mohamed Henni commencent à craindre le pire tout en espérant qu’il ne lui soit rien arrivé de grave.

🚨FLASH | L’influenceur Mohamed Henni ne donne plus aucune nouvelle depuis plusieurs jours.

Deux suspects auraient été appréhendés. pic.twitter.com/jFWVxqLC0z — 𝐖. 𝐅𝐢𝐬𝐤  (@Mr__Fisk) December 17, 2023

Mohamed Henni a disparu et ne donne plus de nouvelles pic.twitter.com/JgkYXmjRZo — Pessi Président (@ruben_ladn) December 17, 2023

Plus de nouvelles de Mohamed Henni

pic.twitter.com/ieSnlYnvic — Nassik_23A 🇦🇫 (@LeN_2316) December 17, 2023

Il est passé ou Mohamed Henni??? Il a disparu depuis 1 semaine. Inshallah tout va bien pic.twitter.com/sl8xJHkZM0 — Joko (@Jookeeeeee) December 17, 2023

personne à des nouvelles de mohamed henni pic.twitter.com/hegptpsRbQ — Aporla 15 🏆🥇 (@JeremieMata4) December 17, 2023

aucune nouvelle depuis 1 semaine de Mohamed Henni, et les rumeurs font peur en espérant qu’elles soient fausses et qu’il n’a rien de grave mais c’est bizarre .. — Kalbar 🛋️ (@_Kalbaar) December 17, 2023