Le Dj des Spurs s’inspire de Gradur pour son hommage raté à Tony Parker

Après avoir remporté quatre titres de champion avec les San Antonio Spurs dans sa carrière, Tony Parker a été honoré par son ancien club lors d’un événement marqué par la grosse erreur du DJ du club texane qui, lors de cet hommage, a diffusé les paroles “Non, ne reviens pas, prends tes affaires, rentre chez toi” du titre de Gradur et Heuss.

Intronisé au Hall of Fame de la NBA, Tony Parker vient de recevoir un nouvel hommage des Spurs à l’occasion d’un match entre l’équipe de Victor Wembanyama et les New Orleans Pelicans (défaite 110-146). Le maillot de TP a été placé dans les hauteurs de la salle de l’AT&T Center avec l’inscription “Hall of Fame” alors que l’ancien meneur de jeu était présent sur le parquet pour suivre l’événement, mais la scène s’est terminée d’une étrange façon, car, au moment de quitter le terrain, le DJ a lancé le tube de Gradur “Ne reviens pas” extrait de son album “Zone 69” paru au mois de novembre 2019.

Séquence malaisante à l’hommage de Tony Parker à cause de Gradur !

Dans ce titre produit par Zeg P., le rappeur chante aux côtés de son compère Heuss, dans le refrain, “ne reviens pas”, des propos qui peuvent paraître étonnants pour honorer Tony Parker au moment de son départ du parquet. Une grosse boulette du DJ qui n’a heureusement pas dû affecter le public américain qui n’a sans doute pas compris les paroles de Gradur. TP n’a toutefois pas semblé affecté par cette maladresse qui nous a offert une scène pour le moins mythique.

“C’était plaisant de fêter ça, la cérémonie du Hall of Fame, au mois d’août. Mais c’est encore plus spécial de le faire avec vous ce soir. J’ai été très nostalgique ces derniers temps. C’est agréable de revoir ces souvenirs”, a déclaré l’ex-joueur des Spurs sur cet hommage avant d’ajouter : “Et vous êtes de loin les meilleurs fans du monde. Merci pour votre soutien. Vous m’avez tous adopté. San Antonio est ma maison et le restera toujours. Merci beaucoup.”.