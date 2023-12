Maes s’en prend violemment aux enfants de Booba ! B2O révèle tout

Le clash entre les deux rappeurs va trop loin ! Booba vient de dévoiler sa conversation privée avec Maes dans laquelle il insulte copieusement les enfants de son rival de façon violente. Les échanges démontrent que leur embrouille est en train de prendre des conséquences disproportionnées en faisant des dommages collatéraux sur leurs familles.

Après n’avoir encore une fois pas réussi à se croiser lors du récent séjour de Booba à Dubaï, où réside Maes, alors qu’ils se sont pourtant proposés mutuellement des rendez-vous et ont affiché publiquement leur localisation pour se défier physiquement, les deux chanteurs n’ont pu régler leurs comptes en face à face. Depuis, leur conflit a encore pris de l’ampleur sur les réseaux sociaux, avec de multiples provocations. En plus des attaques publiques sur les réseaux, les deux hommes discutent également en privé, comme vient de le révéler B2O en publiant des captures d’écran des messages envoyés par l’auteur d’Omerta en DM.

Maes va jusqu’à insulter sévèrement les deux enfants de Booba !

Dans un premier tweet, Booba poste un extrait de sa conversation avec Maes sur Instagram, dans laquelle ce dernier commente : “Ta fille qui twerk avec sa mère, c’est grave“ avec un émoji en train de vomir, puis affirme que Luna, la fille de B2O, va devenir escorte, avant d’insulter le fils de Kopp, Omar tout comme sa mère. “On t’a jamais vu dans cet état, Georgey, qu’est-ce qu’il se passe ? Dis-nous tout !“, ajoute le DUC en légende, avant de poursuivre avec une vidéo de cette fameuse conversation sur le réseau social et le message : “Maes, aidez-le“ pour laisser sous-entendre que son ennemi est sur le point de craquer.

Dans les messages révélés par Booba, Maes explique ne pas être venu à la rencontre de son ennemi lors de son passage à Dubaï pour un showcase dans la discothèque le BLU, car il ne veut pas risquer d’aller en prison. Les insultes fusent contre les membres du 92i. Alors qu’il vient de décrocher un nouveau disque de platine avec son dernier Omerta et sous le coup d’un mandat d’arrêt en France, le rappeur sevranais exilé aux Émirats arabes unis, n’a pas donné suite aux révélations et aux propos de B2O, mais la tension reste palpable entre les deux artistes et leur clash ne semble pas près de trouver une issue.